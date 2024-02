Musovi se Dallas klaní, ještě ani nekopl do míče. Berou ho za hvězdu

Útočník Petar Musa známý z působení v české lize míří z Benfiky do MLS • Reuters

V březnu oslavil teprve 25 narozeniny, ale jeho fotbalový životopis by nevypadal nepatřičně ani pro borce o dekádu starší. Chorvatský forvard Petar Musa o sobě dává vědět i půl třetí sezony po odchodu ze Slavie. Vyhlédl si jej zámořský FC Dallas a rodák ze Záhřebu rozkopl dveře od klubové pokladnice. Nikdo jiný totiž v minulosti do texaské metropole nepřišel za větší ranec.

Už jen fakt, že přes hostování v Unionu Berlín a rozumném přesunu do Boavisty Porto zakotvil ve slovutné Benfice Lisabon, byl kumšt. Ještě předtím se spolu s Liborem Kozákem stal nejlepším střelcem české ligy v sezoně 2019/20, když svých 14 branek spravedlivě rozdělil.

Sedm kousků nasázel na podzim při hostování v Liberci, dalších sedm přidal na jaře po návratu do Slavie. V sešívaném se ale od něj čekalo asi o špetku víc. Dnes můžeme jen spekulovat, co by v Edenu ještě ukázal, kdyby v tuzemsku vydržel o něco déle.

Brzy po transferu do Boavisty jej začala důkladně sledovat Benfika, kam po roce v menším z portských celků odešel. V Lisabonu to nebylo vždy růžové, ale Musa se rozhodně v obří konkurenci neztratil. Dohromady odehrál na prestižní adrese 66 soutěžních zápasů, ve kterých nasázel 17 branek.

Vždyť gólem pomohl i k zisku portugalského superpoháru v duelu s nenáviděným Portem. Přitom často nastupoval jen jako náhradník. Kdo ale může říct, že oblékal stejný dres jako legendární Eusébio? A jako obrovský bonus doputovala i pozvánka do seniorské reprezentace. Musa debutoval za Chorvatsko loni v březnu v kvalifikaci EURO proti Walesu.

Prvotřídní útočník v nejlepších letech, zní z Texasu

V Benfice si ho poměrně považovali, o to zajímavější jeho odchod je. „Musa? Je v dobré formě. Neplánujeme nechat takové hráče odejít. Soustředíme se na tady a teď. Čekají nás důležité zápasy, některé budou mít hodnotu titulu,“ řekl začátkem ledna kouč Benfiky Roger Schmidt. Za měsíc už mohl Musovi zamávat.

Další velké bitvy tak Chorvat přidá hlavně za mořem. Pro Dallas byl Musa zimní prioritou. „Nikdy jsem nezažil, aby o mě nějaký klub usiloval tolik jako Dallas,“ prohlásil možná trochu bázlivě těsně po přestupu.

K týmu se připojil na soustředění ve Španělsku, ale v Texasu je z tohoto transferu pořádný humbuk. Dokonce některá tamní média hovoří o nejlepším útočníkovi Dallasu všech dob. Proč vlastně? V první řadě je Benfika považována v USA za velkoklub.

Když do MLS přichází hráč z Evropy, většinou se v minulosti jednalo o méně známé hráče či hvězdy, které jdou do Ameriky svou kariéru uzavřít a marketingově se tento přestup vyplatí oběma stranám. Jen málo hráčů v produktivním věku přicházelo z Evropy s nálepkou hvězdy, která může soutěž povýšit.

A přesně mezi taková jména v zámoří řadí Musu. Objevují se srovnání se Sebastianem Giovincem či Cuchem Hernándezem, kteří přicházeli do MLS jako zbraně hromadného ničení z Juventusu, respektive Watfordu. Oběma nebylo v té době ještě třicet let. Oba taky očekávání naplnili.

„V Petarovi jsme získali prvotřídního útočníka v nejlepších letech. Jeho všestrannost a útočné schopnosti z něj dělají hrozivou posilu pro ostatní týmy. Je to pro nás historický okamžik,“ rozplýval se technicky ředitel klubu André Zanotta.

Jestli skutečně Musa bude zlatým nákupem, to se teprve uvidí. Do Portugalska za něj osmifinalista posledního ročníku MLS poslal 10 milionů eur a další tři jsou ve hře jako doplatky a bonusy. Celkem tedy 13 milionů, což dělá z Musy nejdražšího hráče klubové historie, když překonal dva roky starý rekord.

Alan Velasco přesně před dvěma lety přicházel z Independiente do Dallasu za necelých 6,5 milionů eur. Musova cena tak může být v konečném důsledku dvojnásobná. V dějinách MLS přicházeli za větší sumu jen Pity Martínez a Thiago Almada do Atlanty.

„Vzrušující přestup pro naše fanoušky i celou ligu. Petar pomůže zvýšit úroveň týmu. Že je to střelec, víme. Zároveň je to ale velmi inteligentní hráč a dříč s mnoha zkušenostmi z Evropy,“ opěvoval novou posilu také trenér Nico Estévez.

Dallas nyní čekají ještě přátelské zápasy ve Španělsku. Nový ročník MLS odšpuntuje Dallas 25. února domácím zápasem proti San Jose Earthquakes.