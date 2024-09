Zahojit turecké rány. Barák jde do Kasimpasy, měl by být hvězdou týmu

Antonín Barák by se měl podle italských médií stěhovat z Fiorentiny do Turecka • profimedia.cz

Opravdu turbulentní rok Antonína Baráka. Po povedené jarní části na klubové úrovni a comebacku do národního týmu český reprezentant schytal těžké direkty, ten nejtvrdší v podobě červené karty na EURO proti Turecku. Právě do země, která národnímu týmu způsobila v Německu bolestivé vyřazení, odešel rehabilitovat. V posledních dnech přestupového období spojil svůj příští rok kariéry s istanbulskou Kasimpasou, kde by měl být hlavní hvězdou.

Návrat Antonína Baráka do reprezentace byl velkolepý. Přímým kopem zařídil vítězství v přátelském utkání s Norskem a prakticky si rezervoval místenku do Německa. Ze zlobivého dítěte se opět stal aspirant na základní sestavu, především díky kreativnímu profilu, který českému fotbalu tradičně chybí.

Nejen z toho pohledu chytil 29letý hráč dobrou vlnu. Přestože se o něj v zimě bily různé italské kluby, zůstal ve Fiorentině a dokráčel s ní podruhé za sebou do finále Konferenční ligy. Už tehdy navíc dostal signál, že se bude u „Fialek“ měnit trenér a že možná přestane plnit roli žolíka jako pod Vincenzem Italianem. Následující měsíce ale odchovance z Příbrami nešetřily.

Na tvrdou ránu v Konferenční lize od podceňovaného Olympiakosu následně navázalo hororové EURO. Barák se výrazně podepsal na brzkém vyřazení týmu zbytečným vyloučením proti Turecku a jeho dobře rozjetý rok schytal další trhlinu, tentokrát monstrózních rozměrů.

„Potrestal jsem nejen sám sebe, ale i tenhle skvělý tým, na kterém mi hodně záleží. Je to hodně bolestivé pro všechny a asi se k tomu určitě vrátíme. Celému týmu jsem se omluvil, protože vím, co jsem udělal, a hrozně mě to mrzí,“ kál se tehdy na letišti. Celá situace ho zdrtila, jak bylo vidět i na fotografiích bezprostředně po zápase, kdy se ho snažil utěšit spoluhráč Vladimír Coufal. „Evropský fotbal má naprosto jiné tempo, než vidíme u něj,“ trefil se do nešťastníka Karel Poborský.

Poprvé mimo Itálii

A aby toho nebylo málo, i nový kouč Fiorentiny Raffaele Palladino dal českému záložníkovi najevo, že s ním do základní sestavy nepočítá. Přitom měl dle předsezonních rozhovorů velká očekávání. „Chceme dosáhnout na místa zaručující Evropskou ligu. Samozřejmě toužíme i dosáhnout na trofej, chybí nám k ní vždy poslední krok,“ vyhlížel Barák začátkem srpna.

Bývalý hráč Slavie či Udine toho zkrátka schytal opravdu hodně. A ačkoli mu dle italských médií věnovaly na přestupovém poli pozornost kluby jako Anderlecht či Cagliari, rozhodl se nakonec odjet si hojit rány do země, která je s jeho dosud posledním reprezentačním zápasem neslavně spojená – do Turecka.

Kasimpasa, která jej přivedla na roční hostování s opcí na přestup ve výši kolem 6 milionů eur (150 milionů korun), je pro Čechy častým útočištěm. Jen Brazilci a Portugalci mají historicky v istanbulském klubu z cizinců větší zastoupení. Před Barákem už modrý dres oblékli Michal Trávník, Tomáš Břečka, David Pavelka, Petr Bolek a Patrik Pavlík.

V současnosti osmém klubu tabulky by měl Barák být hvězdou, dle webu Transfermarkt je nejhodnotnějším hráčem kádru. To by mu mohlo hrát do karet při pokusu (opět) oživit svou reprezentační kariéru. Zároveň ale opustil prestižní Itálii, kde působil celý svůj život.

Hned po reprezentační pauze, na niž nebyl kreativní levák formálně pozván kvůli trestu za červenou kartu, jej čeká první ostrý test: program Süper Lig přichystal derby s Fenerbahce. „V zápase s Gruzií by se nám hodil,“ prohodil Ivan Hašek na nominační tiskové konferenci. O jeho budoucnosti v reprezentaci tedy stále přemýšlí. Ve výhledu na kvalifikaci MS 2026 tak půjde zřejmě o to, jak rychle se Barákovy „turecké rány“ v Turecku zahojí…

Antonín Barák

Narozen: 3. prosince 1994 (29 let)

Kariéra: Příbram (2013–16), Vlašim (hostování 2014–15), Slavia Praha (2016–17), Udine (2017–21), Lecce (hostování 2020), Hellas Verona (hostování 2020–21, 2021–23), Fiorentina (hostování 2022–24), Kasimpasa (od 2024, hostování)

První česká liga: 48 zápasů, 11 gólů

Druhá česká ligy: 27 zápasů, 5 gólů

Český pohár: 9 zápasů, 2 góly

Serie A: 190 zápasů, 31 gólů

Italský pohár: 15 zápasů, 2 góly

Evropské poháry: 27 zápasů, 8 gólů

Reprezentace: 44 zápasů, 11 gólů

Nedávná česká stopa v Turecku

Ondřej Čelůstka (35 let)

Klub: Bodrum (od 2023)

Zápasy/góly: 35/2

Roman Květ (26 let)

Klub: Sivasspor (2023–24)

Zápasy/góly: 24/1

Matěj Hanousek (31 let)

Klub: Gaziantep, Ankargücü (2022–24)

Zápasy/góly: 52/0

Tomáš Pekhart (35 let)

Klub: Gaziantep (2022)

Zápasy/góly: 12/1

Michal Trávník (30 let)

Klub: Kasimpasa (2021–22)

Zápasy/góly: 29/3

Filip Novák (34 let)

Klub: Trabzonspor, Fenerbahce (2017–22)

Zápasy/góly: 112/19

Tomáš Břečka (30 let)

Klub: Kasimpasa (2019–22)

Zápasy/góly: 60/1