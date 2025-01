Vrba odmítl egyptské Al Ahly třikrát, říká Prokeš. Ewerton má pět motivů

Co je Al Ahly zač?

„Nejdříve je potřeba zmínit, že klubů s názvem Al Ahly je více, například Ivan Hašek byl v dubajském Al Ahly. Je to takový univerzální název, který vyjadřuje něco jako rodinu. Lidé k tomu mají vztah. Nicméně pokud se bavíme o tom egyptském, jde o největší brand a legendu africko-arabského fotbalu. Počet trofejí, fanoušků, tradice... Je to opravdu fenomén.“

Některé lidi o tom stejně nepřesvědčíte.

„Protože lidi bohužel mají pořád tendenci posmívat se arabskému světu nebo africkému fotbalu. Ale jestliže budeme měřit fotbal počtem fanoušků a hlavně vášní, jsme v Evropě ve spoustě věcech pozadu. Máme sice promyšlený super byznys projekt, ale chybí nám vášeň. Zatímco Egypt a speciálně právě Al Ahly má dominantní postavení. Musíte něco umět, aby si vás tak dlouhodobě budovaný klub vybral. Al Ahly totiž podobně jako Barcelonu nebo Real Madrid nevlastní žádná soukromá osoba nebo šejk, je to de facto státní podnik nebo zapsaný spolek jako největší španělské velkokluby.“

To je dobře?

„Hlavně je to klub řízený strategicky státem, platilo by proto úsloví chléb a hry. Když se daří Al Ahly a dá se koupit v Egyptě chleba, všichni drží pusu. Zní to