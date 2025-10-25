Předplatné

ONLINE: Hradec hostí Teplice, Pardubice hrají ve Zlíně. Bitva dvou nejhorších týmů

Fotbalisté Hradce Králové se radují z úvodní branky utkání v Plzni, prosadil se Ondřej Mihálik
Fotbalisté Hradce Králové se radují z úvodní branky utkání v Plzni, prosadil se Ondřej Mihálik
Je tu další víkend a s ním i další nálož Chance Ligy. Třinácté kolo české nejvyšší soutěže rozjede v sobotu od 15 hodin čtveřice zápasů: Hradec Králové přivítá na svém hřišti Teplice, v bitvě dvou aktuálně nejhorších týmů se střetnou Dukla se Slováckem, Mladá Boleslav se pokusí zvednout před domácími fanoušky proti Karviné a nadále překvapující nováček ze Zlína hostí Pardubice. V 18:00 je pak na programu severočeské derby mezi Libercem a Jabloncem. ONLINE přenosy ze všech zápasů sledujte na webu iSport.

Základní část - 2025/2026

#TýmZVRPSkóreB
1Sparta1283123:1127
2Slavia1275022:826
3Jablonec1274116:825
4Plzeň1254321:1319
5Olomouc1254310:719
6Zlín1254314:1219
7Liberec1245316:1417
8Karviná1251618:1716
9Hr. Králové1244418:1916
10Bohemians1244410:1216
11Teplice1224613:1910
12Baník122468:1410
13Pardubice1224613:2210
14Ml. Boleslav1224617:2710
15Slovácko121566:138
16Dukla121568:178
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

