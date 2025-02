Messi začal novou sezonu gólem. Miami v extrémním mrazu zvítězilo

Vítězný start do nové sezony v extrémně mrazivých podmínkách má za sebou argentinský fotbalista Lionel Messi s týmem Miami. V úvodním utkání prvního kola Champions Cupu CONCACAF, severoamerické obdoby evropské Ligy mistrů, rozhodl gólem o vítězství Interu 1:0 na hřišti Sportingu Kansas City. Teplota při zahájení zápasu, který byl o 24 hodin odložen kvůli sněhové bouři, padala k -17 stupňům Celsia.

Oba týmy, jejichž hráči byli nabalení v několika vrstvách a většinou s rukavicemi, se na tvrdém a kluzkém terénu spíše trápily. Před návštěvou přes 15 tisíc diváků, které neodradila v kombinaci s větrem pocitová teplota až -24 stupňů, rozhodl osminásobný držitel Zlatého míče pro nejlepšího fotbalistu světa v 56. minutě. Odveta se bude hrát příští týden v úterý v Miami.

„Jsem na hráče velice pyšný, protože myslím, že hrát v takových podmínkách je skoro nemožné. Je to nelidské, ale dali do toho 100 procent,“ pochválil svěřence trenér Miami Javier Mascherano.

Start do zámořské ligy MLS čeká Miami o víkendu. Prvním soupeřem bude New York City FC. V loňské sezoně Inter ovládl základní část, vypadl pak ale hned v 1. kole play off.