Fantastický debut Šína! Nastoupil a za tři minuty zachránil asistencí Alkmaar

Matěj Šín poprvé nastoupil za Alkmaar a hned asistencí zařídil výhru 1:0
Matěj Šín poprvé nastoupil za Alkmaar a hned asistencí zařídil výhru 1:0
Matěj Šín nosí v Alkmaaru dres číslo 33
Matěj Šín v dresu Ostravy
Matěj Šín se rozcvičuje před debutem za Alkmaar
Matěj Šín při debutu za AZ Alkmaar
Záložník Matěj Šín při debutu v nizozemské lize asistencí pomohl Alkmaaru k vítězství 1:0 v Bredě. Jedenadvacetiletý fotbalista, jenž do holandského týmu přestoupil v pátek z Baníku Ostrava, přišel na hřiště až v 86. minutě a o tři minuty později už přihrál Svenu Mijnansovi na rozhodující branku.

Alkmar v lize obhajuje páté místo. V novém ročníku ještě neprohrál a ve třetím zápase podruhé zvítězil.

Šín se stal v krátké době čtvrtým českým hráčem, který zamířil do Nizozemska. Brankář Matěj Kovář v létě přišel do PSV Eindhoven, jiný gólman Vítězslav Jaroš nově působí v Ajaxu Amsterodam a útočník Václav Sejk v Heerenveenu.

