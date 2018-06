Ex-trenér Trnavy o skandálu. Obul se do Slovanu i kouče Ružomberka

Bouřlivé oslavy mistrovského titulu. Trnava se jej dočkala po 45 letech, Na snímku léta do vzduchu trenér Spartaku Nestor El Maestro • spartak.sk

Středobodem celého korupčního skandálu má být bývalý funkcionář Daniel Bartko, který měl před zápasem Ružomberka s Trnavou zkusit uplatit domácího brankáře Matúše Macíka. Ten to odmítl, Ružomberok pak s nastávajícím mistrem remizoval a právě od něj vyšly na světlo první informace.

El Maestro se na tiskové konferenci v Sofii právě do tohoto týmu opřel. "Boj ve slovenské lize nebyl ani těsný, ani nervózní. Spartak Trnava byl v čele tabulky od září až do konce ročníku. Je nuté se podívat, odkud informace přišly. Od trenéra Ružomberka. Je to sice skvělý chlap, ale špatný trenér," narazil na jejich dnes již bývalého kouče Norberta Hrnčára.

"Vyhodili ho ze všech působišť. A zprávu zveřejnila média z Bratislavy. Musíme si uvědomit, že majitel tamního Slovanu je na Slovensku známý mediální magnát," narazil i na klub z hlavního města. "Když je šampionem Trnava, je to jako by v Bulharsku vyhrála ligu Vereya (letos šestý tým tabulky). Když jste Ludogorec, CSKA, potamžo na Slovensku Žilina či Slovan, je těžké pro to najít vysvětlení," pálil ostrými 35letý rodák z Bělehradu.

Stejně jako Trnava, i sám El Maestro se od všech obvinění z korupce distancuje. "Musím se tomu smát. Zápas, o kterém se mluví - Ružomberok vs. Trnava - skončil bezbrankovou remízou. Bylo to pět kol před koncem sezony, Spartak měl třináctibodový náskok před Slovanem. Nejsem nejlepší trenér na světě, ale s takovým náskokem bych dokázal být šampionem i bez špinavých triků," prohlásil neskromně.

Srbský kouč si neodpustil ani lehké rýpnutí do bulharských novinářů, kteří slovenskou kauzu na úvodní tiskové konferenci zmínili. "Internet zabíjí seriózní žurnalistiku po celém světě, někdo něco napíše a všichni to zkopírují. Udělejte trochu víc, než že jen použijete Google Translator, přemýšlejte za sebe," vzkázal jim.