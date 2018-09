Kuriózní gól na Slovensku! Všude jinde by to byl ofsajd, hlesl český brankář

Běžela 73. minuta zápasu mezi Slovanem Bratislava a Dunajskou Stredou. Belasí byli ve vedení 2:0 a vyrazili do rychlého protiútoku. Andraž Šponar, který se vydal za nákopem za obranu, byl ale v ofsajdu a sudí na lajně okamžitě nedovolené postavení domácího hráče reklamoval zdviženým praporkem.

Mezitím se za míčem mířícím k postranní čáře vydal český brankář ve službách Dunajské Stredy Martin Jedlička a nakopl jej k místu, odkud si myslel, že se bude rozehrávat po zmíněném ofsajdu Šponara. Hlavní rozhodčí zápasu Dušan Sedlák ale přestupek neodpískal, míč od Jedličky dopadl k nohám slovinského útočníka, a ten měl před sebou absolutně prázdnou branku, do které balón bez problémů poslal.

„Byla to zvláštní situace, ale gól to byl regulérní,“ řekl k situaci nejlepší střelec slovenské ligy Andraž Šponar. „Brankář hostí si myslel, že bude následovat rozehrávka z místa, kde byl náš hráč v ofsajdu a kopl tam ledabyle míč. Rozhodčí ale nepískl a Andraž poslal míč do branky. Ptal jsem se ho, proč střílel z takové dálky a nešel raději sám na prázdnou branku. Přiznal mi, že sám nevěděl, co se děje, a tak zkusil vystřelit,“ doplnil Šponarova slova brankář Slovanu Dominik Greif.

Gól odstartoval mohutné protesty hostů, ale ty byly marné a Slovan se ujal vedení 3:0. "Byl to komediální gól," nechápal trenér Dunajské Stredy Peter Hyballa. "Někdo asi řekne, že to byla chyba Martina Jedličky, který si ale myslel, že budeme kopat nepřímý kop po předchozím ofsajdu. Ale viděli jste sami, že ani rozhodčí nevěděl, co se děje, a šel se ptát asistenta," dodal německý kouč.

Dunajská Streda poté dvěma góly snížila na rozdíl jediné branky, ale více už nestihla a kuriózní trefa Šponara se tak nakonec stala vítězným gólem.

„Soupeř hrál dlouhý míč za obranu, viděl jsem pomezního rozhodčího, jak zdvihl praporek. Běžel jsem pro míč a kopl jej na místo určení, kde byl signalizován ofsajd. Pomezní stál, ale po mém kopu se rozeběhl a signalizoval, že má hra pokračovat a Šponar poslal míč do prázdné branky,“ popsal situaci gólman Dunajské Stredy Martin Jedlička, který si zachytal i českou nejvyšší soutěž.

„Byl jsem si stoprocentně jistý, že to byl ofsajd. Byla to ale moje školácká chyba, kopnout míč takto k soupeři. Když všichni na stadionu pískají, je těžké rozpoznat hvizd rozhodčího. Kdyby to bylo někde jinde, tak by to ofsajd byl. Jelikož se to ale stalo tady, tak nebyl. Bohužel to rozhodlo zápas,“ mrzelo dvacetiletého brankáře.

Martin Jedlička odchytal před svým odchodem na Slovensko jedno utkání i v české nejvyšší soutěži, a to když v dresu Mladé Boleslavi nastoupil na Spartě. Tam hned po 12ti minutách inkasoval kuriózní branku z kopačky Eldara Čiviče, když mu za záda spadl jeho nepovedený centr. Celý duel nakonec vyhráli Pražané vedení italským koučem Andreou Stramaccionim 3:0.