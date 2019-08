Ščasný byl na Slovensku jako první trenér vyloučený: Mám držet hubu? | iSport.cz

Ščasný je prvním trenérem, kterého na Slovensku po zavedení trestů i pro členy realizačního týmu rozhodčí vyloučil. Trenér Senice protestoval v závěru tak vehementně, že od arbitra uviděl dvě žluté karty v krátké době po sobě a předčasně opouštěl lavičku.

„Pro mě jasný pokutový kop. Za tím si stojím a stát budu,“ zlobil se 41letý kouč v rozhovoru pro Šport.sk. Hlavnímu rozhodčímu Borisi Marhefkovi vyčítal, že za stavu 2:2 nedělního utkání neodpískal zákrok Jána Masla na unikajícího Franka Castaňedu a domácím odepřel penaltu.

„V zápise je uvedené, že jsem v přerušení hodil dvakrát umělohmotnou flašku směrem ke střídačce. Já tvrdím, že se to stalo jen jednou. Snažím se být vždycky upřímný. Když rozhodčí podle mě udělá chybu a ovlivní utkání, řeknu to. Když nebudeme věci pojmenovávat napřímo, opravdu se nepohneme dopředu. Hráči, trenéři i funkcionáři jsou pod tlakem, ale rozhodčí zřejmě ne. Je třeba věcně diskutovat i o nich, rozebírat sporné situace. Ne, aby se uráželi,“ nabádal Ščasný.

Impulsivní kouč Senice nepopírá, že k rozhodčímu měl výtky. „Byly v tom emoce, snažil jsem se upozornit na faul našeho hráče. Padla i ostrá slova, která by papír nesnesl. Beru to, nemělo by se to stávat,“ pravil Ščasný, jehož nyní čeká trest a sledování zápasů mimo lavičku.

Začínající kouč uznal, že to v neděli přepískl. Nelíbí se mu ale jiná věc. „Zastavil bych se u arogance rozhodčích. Mám pocit, že my trenéři teď nemůžeme pomalu ani zakřičet na hráče, musíme jen sedět na lavičce a držet hubu,“ řekl naplno směrem k novému pravidlu, které platí od startu aktuální sezony.

Ščasný nabádal, aby se na Slovenku poučili z české ligy. Tam už někteří trenéři viděli žluté napomenutí, ale k vyloučení během úvodních šesti kol nedošlo. „Zápasy tam snímá víc kamer, otevřeně se hovoří o hráčích, trenérech, ale i rozhodčích. V médiích se rozebírají pozitiva, ale i chyby, nedostatky. Nechci být uplakaný, ale na Slovensku se nejvíc mluví o týmu, trenérech, divácích a funkcionářích, ale mnohem méně o rozhodčích.“

Svůj trenérský „úspěch“, tedy premiérovou červenou, trošku očekával. „Není to příjemný primát. Ale už v létě, když se upravila pravidla, jsem říkal, že tu červenou dřív nebo později dostanu. Jsem impulzivní typ trenéra, nesnáším křivdu ze strany rozhodčích, když má úsměv na tváři. Ozvu se, nebudu strkat hlavu do písku. Možná se ale po téhle zkušenosti naučím některé situace řešit jinak, abych nebyl často mimo lavičku,“ slíbil.