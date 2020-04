Ve Slavii vyhořel, ale Van Kessel už zase válí! Je specifický, říká kouč | iSport.cz

Místo velké posily to byl drahý úlet. Slavia vyplázla za Gina van Kessela v létě 2016 pětatřicet milionů korun. V barvách Trenčína ji tehdy ohromil svou rychlostí a produktivitou, jenže v Edenu vyhořel a moc se mu nevedlo ani na dalších štacích – v polské Lechii Gdaňsk, třetiligovém anglickém Oxfordu, druholigovém belgickém Roeselare, slovenské Trnavě. Na poslední adrese pobyl jen měsíc na začátku této sezony, než se vrátil do Trenčína. A po trudných časech se zase rozjel.

„Gino se moc nezměnil. Využívá své rychlosti, patří mezi nejrychlejší hráče v lize, svou hru má postavenou na soubojích jeden na jednoho,“ popisuje ho pro deník Sport trenér Trenčína Norbert Hrnčár, který na Van Kesselovo vzkříšení dohlíží.

Reprezentant ostrovního státečku Curacao byl v této sezoně, než ji zmrazila koronavirová pandemie, nebezpečný. Na Slovensku se před nucenou pauzou stihla odehrát základní část, která měla dvaadvacet kol. Van Kessel během ní přihrál na deset gólů, v tomto ohledu byl nejlepší v celé lize. Dal i čtyři branky. „Jsem rád, že nahrává na góly. Ale mohl by být ještě efektivnější, velké množství šancí neproměnil. Kdyby byl produktivnější, zase by se o level posunul,“ tvrdí Hrnčár.

Sedmadvacetiletý rodák z Alkmaaru se v Trenčíně probudil. Tedy v klubu, kde si v sezoně 2015/2016 vystřílel sedmnácti góly korunu pro krále kanonýrů a z nějž se marně vydal hledat štěstí na lukrativnější místa. Je tedy Trenčín jeho osudovým místem? „Je možné, že to prostředí tady mu sedí. To samé platí o způsobu hry. To mohou být faktory, proč je pro něj Trenčín dosud nejlepší destinací,“ přemítá kouč, který v minulé sezoně vedl v devíti ligových kolech Karvinou.

Po trpkých fázích kariéry hbitý křídelník opět předvádí, co umí. Naznačuje, že může být platným hráčem, že ještě není na odpis. „Gino si prošel obdobím, kdy spadl dost hluboko na svém výkonnostním levelu. Možná mu tento ročník pomůže k tomu, aby restartoval svou kariéru a ještě ukázal, že je opravdu zajímavým hráčem. My chceme, aby cítil naši důvěru, a taky aby ji pak splatil na hřišti. Zatím to funguje. Věřím, že to tak bude pokračovat. A pořád může být ještě lepší,“ soudí trenér sedmého týmu slovenské ligy po základní části.

A jak Van Kessela celkově charakterizuje? „Gino je specifický typ hráče i člověka. Někdy působí až flegmaticky, ale musím říct, že trénuje dobře. Patří k nejzkušenějším v týmu, je ochotný na sobě pracovat, dál se učit. Není s ním žádný problém. Je i velmi komunikativní, v kabině oblíbený, někdy bývá skoro až za šoumena. Ale to k tomu patří,“ usmívá se Hrnčár.

Gino van Kessel – bilance od příchodu do Slavie

Slavia (červenec 2016 – únor 2017)

14 soutěžních zápasů/4 góly/4 asistence

Lechia Gdaňsk (únor 2017 – červen 2017)

3 soutěžní zápasy/0 gólů/1 asistence

Oxford United (srpen 2017 – červen 2018)

26 soutěžních zápasů/4 góly/4 asistence

KSV Roeselare (srpen 2018 – červen 2019)

14 soutěžních zápasů/1 gól/1 asistence

Trnava (červenec 2019 – srpen 2019)

5 soutěžních zápasů/0 gólů/0 asistencí

Trenčín (srpen 2019 – dosud)

21 soutěžních zápasů/5 gólů/11 asistencí

Pozn.: Bilance zahrnuje nejen zápasy v lize, ale i v domácích a evropských pohárech.