Urazil Škrtela, teď se kaje: Nedivil bych se, kdyby mi dal do papuly

Derby, napjatá atmosféra, rivalové proti sobě, zápas plný emocí. V zádech navíc poslední hodně špatná zkušenost, kdy se souboj Spartaku Trnava se Slovanem Bratislava kvůli výtržnostem fanoušků nedohrál. O víkendu skončilo třaskavé slovenské derby bezbrankovou remízou. Pozornost ale vzbudila událost, která se stala po závěrečném hvizdu.

Když hostující Martin Škrtel odcházel do šaten, jeden z diváků ho počastoval slovy, která nejsou přestřelením, ale prorážejí úplné dno. „Ať ti skape celá rodina na rakovinu,“ vyslechl si bývalý hráč Liverpoolu.

Fanúšik Slovana nadával na rodinu Martina Škrtela.



Pekné gesto od trénera Slovana Bratislava Vladimíra Weissa, ktorý sa zastal svojho bývalého zverenca Martina Škrtela. pic.twitter.com/C8SC7CuBbG — Futbalové Zákulisie (@FutZakulisie) February 27, 2022

Sám fotbalista se vyjádřil, že kdejaké vulgarismy z kotle na svou osobu unese, ale toto bylo moc. Dokonce ho museli držet, aby si to nevydal vyřídit napřímo na tribunu. Zastal se ho i kouč domácích Vladimír Weiss starší a dokonce i Unie ligových klubů. „Takové chování nepatří na fotbalové stadiony, ale ani do společnosti jako takové. Nepatří nikam,“ stojí v jejím prohlášení.

Oním divákem byl Jaroslav Slamka. Ano, ten Slamka, jenž byl jako první sudí ve slovenském fotbale usvědčen z korupce. Za urážku Škrtela a jeho rodiny začal okamžitě pykat. Přišel o pozici trenéra v klubu OFK Kľačany, kde do víkendového extempore působil. „S chováním našeho už bývalého trenéra se absolutně neztotožňujeme. Co předvedl, je absolutní dno a primitivismus, za což musí nést následky,“ stojí ve vyjádření klubu z osmé ligy, které poskytl serveru šport.sk. Zároveň celek uvedl, že od neděle 27. února 2022 nemá Slamka s klubem nic společného.

„Jednoduše mi přepnulo. Byl to zkrat, zatmění. A to jsem se chystal před koncem domů, že už gól nepadne. Ani s odstupem dní si nedokážu vysvětlit, co byl spouštěč, že jsem takto nepochopitelně vybouchl a odnesl to Martin Škrtel. Myslím, že kdyby v ten moment procházel kterýkoliv jiný trnavský hráč, schytal by to on,“ uvedl v rozhovoru pro šport.sk Slamka, který přiznal, že mu hned došlo, co udělal, ale už bylo pozdě.

„Upřímně je mi to líto,“ kál se s tím, že se vůbec nedivil Škrtelově reakci a tomu, že byl hráč vytočený a začal mu nadávat. „Měl na to plné právo. Stejně tak trenér Weiss, který okamžitě reagoval a vyčistil mi žaludek,“ uznal Slamka, který dle svých slov od té doby pořádně nespí a trápí se tím, co udělal.

A jak by reagoval, když by Škrtela nyní potkal? „V první řadě bych se mu omluvil. Nevím ale, zda by to přijal. Otevřeně přiznávám, že když by mi dal při osobním setkání do papuly, nedivil bych se,“ prohlásil Slamka, kterému Slovan po utkání okamžitě zablokoval permanentní vstupenku. „Rozumím tomu. Do konce sezony na Tehelné pole nepřijdu. Můžu si za to sám. Zvažuji, že bych koupil permanenku na novou sezonu a věnoval ji nějakému hendikepovanému fanouškovi,“ naznačil, jak bych chtěl alespoň částečně svůj prohřešek odčinit.

Celou situaci prožívá i Slamkova rodina. Paradoxní na celém ohavném činu je to, že manželka příznivce Slovanu pracuje na onkologickém oddělení. „V prvních dnech se se mnou doma bavil jen pes. Zklamal jsem své nejbližší. Nevrhá to na mě dobré světlo, mrzí mě to,“ omluvil se znovu Slamka.

I on si prožil chvíle, kdy mu na hřišti nadávali. „Vyhrožovali mi likvidací, nakládačkou, ale nikdo nikdy nepoužil slovo rakovina,“ uznal znovu, jak moc hluboko klesl a připustil, že musí zjistit důvod, proč se tak stalo. „Mám rodinu, děti, svůj věk a nemůžu se chovat jako blázen, který totálně vybuchne,“ uvědomuje si Slamka.