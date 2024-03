Od smutné fotky ke slovenskému snu: Česko je pragmatičtější, říká Smetana

Baník, pak Jihlava, poté Hlučín… A co dál? Ondřej Smetana si sice udělal velice solidní trenérské jméno během svého působení v Ostravě, pak se ale jeho kariéra zadrhla. Když loni v říjnu slovenský MFK Ružomberok oznamoval příchod českého kouče, na posmutnělé fotografii z tiskové konference seděl zadumaný muž. Jenže Smetana klub nastartoval do nečekaných výšin: Ružomberok místo o záchranu hraje ve skupině o titul a je krůček od finále Slovenského poháru. „Po Žilině máme nejvíce hráčů do 21 let a kluci vědí, že musejí každý zápas odmakat,“ říká 41letý kouč ve speciálním díle podcastu Liga naruby.