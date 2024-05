Strakova úspěšná mise: zachránil Michalovce. Zůstane? Nevím, řekl

„Ještě jsme na tohle téma, jestli zůstanu, nebo ne, vůbec nemluvili. Ani jsem doteď nechtěl. Kdybych dělal nějaké plány a my nakonec vypadli, k čemu by to bylo,“ uvedl Straka na klubovém webu. „Teď uvidím, co se bude dít dál. Dáme si tataráček, nějaké pivečko. Trochu uvolníme atmosféru a o všem si popovídáme,“ dodal bývalý kouč Sparty, Slavie, Plzně či Teplic.

Straka přišel do Michalovců v únoru, jeho tým měl v té době jen šest bodů z dvaceti kol. Ve 12 zápasech pod jeho taktovkou nasbíral 21 bodů a dotáhl se na Košice, se kterými prohrál přímý souboj o záchranu. Jeho svěřenci ale nakonec uspěli v baráži.

Bývalý reprezentační obránce je „specialistou“ na záchranářské boje, v nichž slavil opakovaně úspěchy. Před rokem Straka pomohl udržet slovenskou ligu Trenčínu.