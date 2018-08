Barcelonu brzdil šílený trávník. Ostuda! Šlo o zdraví, shodli se hráči

Navrátilec do La Ligy Valladolid na první domácí zápas nové sezony jen tak nezapomene. Všichni se těšili, až vyběhnou na nově položený trávník, jenže právě ten se stal tak trochu noční můrou všech aktérů zápasu. Problém byl totiž v tom, že byl nainstalován pouze čtyři dny před duelem s Barcelonou, což se značně na kvalitě hracího povrchu projevilo.

„Byli jsme poslední tým, který do La Ligy postoupil, a před sezonou jsme měli problémy s výměnou hrací plochy. Nikdo si nepřál, aby trávník vypadal takhle, všichni v klubu udělali maximum," žádal na pozápasové tiskové konferenci o pochopení trenér Valladolidu Sergio González.

Tráva nestačila pořádně zakořenit do podkladu a několikrát během zápasu se pod nohami běžících hráčů kus trávníku doslova odtrhl. „Hřiště nám dalo zabrat. Hrát na něm bylo náročné,“ konstatoval barcelonský Gerard Pique, který si na kvalitu hřiště stěžoval jako jeden z prvních.

Ve své odpovědi týkající se kvality hřiště narazil i na téma, které je ve Španělsku aktuálně hodně probírané a to, že by se jedno utkání mělo hrát ve Spojených státech. „Jak může někdo přemýšlet o tom, že odehrajeme zápas v USA, když ani nedokážeme zajistit kvalitu na hřištích ve Španělsku? Musíme se nejdříve zaměřit na to, co máme u nás. Stav hřiště byl žalostný. Nedalo se na něm pořádně hrát, protože neustále hrozilo, že se někdo zranění,“ pokračoval v kritice Pique.

Stav hřiště nenechal chladným ani prezidenta Valladolidu Carlose Suareze. „Jsme zarmouceni kvalitou našeho trávníku. Nemysleli jsme si, že to bude až tak špatné. Je naší povinností připravit kvalitní podmínky pro zápas, ale toto v pořádku nebylo,“ uznal.

Vedení La Ligy bude vše řešit a Valladolidu hrozí trest. Oficiální stížnost podala i sama Barcelona. „Bude zahájeno disciplinární řízení, jehož cílem bude objasnit, kdo je za tuto situaci odpovědný,“ uvedl Javier Tebas, prezident nejvyšší španělské fotbalové soutěže.

Hráči Barcelony i Valladolidu se během zápasu několikrát proměnili z fotbalistů na trávníkáře. „Obě poloviny byly hrozné, je to ostuda. Bylo to, jako by se hrálo na pláži. Míra rizika zranění byla opravdu vysoká,“ zdůraznil Sergio Busquets.

Dokonce i trenér Barcelony Ernesto Valverde musel během zápasu vstoupit na hřiště a vrátit zvednutý kus trávníku zpět na své místo.

I přes problémy s hrací plochou dokázala Barcelona zvítězit, a to díky trefě Ousmane Dembeleho. O výhru však mohla v nastaveném čase druhé půle přijít. Valladolidu se podařilo skórovat, jenže video odhalilo předchozí ofsajdové postavení jednoho z domácích hráčů, a tak branka nemohla být uznána a tři body putovaly do Barcelony.