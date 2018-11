Real pod Solarim podruhé vyhrál. Barcelona otočila s Vallecanem

Vítězství Realu se zrodilo až v závěru utkání. V 83. minutě si nešťastně srazil míč do branky stoper Kiko. O pět minut později druhý stoper Calero fauloval a Ramos z penalty nezaváhal. Počkal si na pohyb gólmana Masipa a poslal míč doprostřed branky. Hráči Valladolidu ve druhém poločase dvakrát trefili jen břevno.

Solari, jenž po debaklu 1:5 v Barceloně vystřídal na lavičce Realu Julena Lopeteguiho, má zatím stoprocentní bilanci. V týdnu jeho tým zdolal v poháru Melillu 4:0.

Vedoucí Barcelona v dramatickém závěru otočila zápas s Vallecanem a vyhrála 3:2, v 90. minutě dal svůj druhý a zároveň vítězný gól v utkání hrdina "El Clásica" Suárez. Barcelona vstoupila do utkání dobře, když ji už v 11. minutě dostal do vedení právě uruguayský kanonýr. Vallecano ale dvěma góly Poza a Garcíi otočilo. V závěru nejprve vyrovnal Dembélé a o tři minuty později znovu udeřil Suárez, pro kterého to by šestý gól během posledních tří duelů ve španělské lize. S devíti zásahy vévodí tabulce kanonýrů.

Fotbalisté Atlética Madrid nepotvrdili roli favorita na hřišti Leganés a pouze remizovali 1:1. Za hosty otevřel skóre francouzský útočník Antoine Griezmann, který se v lize naposledy trefil proti Huesce na konci září. Domácí vyrovnali v 82. minutě zásluhou Argentince Guida Carrilla.

Hráči Leganés ve dvou předchozích ligových utkáních na domácí půdě zvítězili, když nejprve zaskočili Barcelonu (2:1) a pak zdolali i Vallecano 1:0. Neporazil je ani madridský celek, který má po 11 kolech na kontě už pět remíz.

Španělská fotbalová liga - 11. kolo:

Leganés - Atlético Madrid 1:1

Branky: 82. Carrillo - 69. Griezmann

Real Madrid - Valladolid 2:0

Branky: 83. vlastní Kiko, 88. Ramos z pen.

Valencie - Girona 0:1

Branky: 48. Pons

Vallecano - FC Barcelona 2:3

Branky: 35. Pozzo, 57. García - 11. a 90. Suárez, 87. Dembélé