Potupený Real? Trenér brání hvězdu, gólman hrozí odchodem

Madridský šampion z posledních deseti duelů osmkrát vyhrál, jenže dvě prohry 0:3 (na konci listopadu s Eibarem, ve středu s CSKA Moskva) zanechaly v klubu pěknou neplechu. Zvlášť po domácí konfrontaci s CSKA, kdy šlo o druhou ztrátu v Lize mistrů s ruským celkem, to hráči pekelně schytali.

„Všechno jsme si pečlivě analyzovali, výsledky ale zůstanou mezi námi. Byl to užitečný zápas pro hráče, co si potřebovali odpočinout, i pro ty, kteří naopak potřebovali minuty na hřišti. I tak jsme skončili první ve skupině, to nás stálo hodně úsilí. Ale samozřejmě bychom byli mnohem raději, kdyby se nám podařilo s CSKA vyhrát,“ vrátil se k utkání trenér Santiago Solari.

Fanoušci Realu jsou extrémně nároční. Proti ruskému celku, když už měl „bílý balet“ jistý postup do osmifinále Ligy mistrů, dostali šanci i hráči širšího kádru. Některé opory měly volno, případně seděly na lavičce. Výsledkem byla potupná porážka 0:3, naštvaní diváci vyprovázeli své hráče po obou poločasech s pískotem a bučením.

„Jiný den jsem ale od nich slyšel aplaus,“ namítl 42letý šéf madridské střídačky. „Fanoušci vyjadřují svůj názor, to musíme respektovat. Tým vždycky touží jejich po podpoře a potřebuje ji. Za 115 let existence klubu jsme všech úspěchů dosáhli společně. Věřím, že nám zase pomůžou,“ vyzval Solari.

SESTŘIH LM: Real Madrid – CSKA Moskva 0:3. Rusové opět porazili kolos, na postup to nestačilo 720p 360p REKLAMA

Současný Real má problémů víc než dost. Kádr evidentně není dostatečně kvalitní, hráči z lavičky nedokážou zastoupit ty, kteří se podepsali pod úspěchy v minulých letech. Těm se zase kolikrát nechce zabrat tak, jak je nutné, muži ověnčení tituly se jen těžko nutí k tomu, aby šlapali naplno v každém zápase. K tomu výrazně chybí Cristiano Ronaldo, gólostroj každou sezonu atakující hranici 40, někdy i 50 branek.

Výsledkem jsou horší výkony, Real už protrpěl sérii pěti proher v sedmi zápasech, která vyvrcholila na konci října debaklem 1:5 na Barceloně a odvoláním sotva najatého trenéra Julena Lopeteguiho.

Aktuální vládce střídačky madridského kolosu ale vyzývá ke klidu. „Jak můžeme ztratit víru v Madrid? Po 115 letech, 13 evropských pohárech a tolika trofejích i fotbalových legendách? Madrid vyhrál čtyři z posledních pěti ročníků Ligy mistrů. Pořád jsme ve hře ve všech soutěžích, to vyžaduje spousty úsilí. Fotbal je hra, kde zažíváte vzlety i pády. Madrid má ve své dlouhé historii mnohem víc vzletů,“ zahrál na city španělský kouč.

Jenže realita ukazuje spíš velmi varovně zdvižený prst. Po ostudě s CSKA si fanoušci vzali na paškál záložníka Iska, který se v madridském dresu dlouhodobě trápí. Hodně se řeší scéna, kdy podle španělských médií během zápasu sprostě urazil některé fanoušky.

„Viděl jsem to hodně z dálky. Byl jsem přesvědčený o tom, že protestuje, aby se kopal roh, případně odpískal faul. Nejsem si jistý… Chápu, že novináři potřebují vytvářet příběhy. Ale my se teď plně soustředíme na utkání s Vallecanem, to je náš hlavní úkol. Potřebujeme podporu fanoušků a náš přístup, který jsme ukázali ve většině zápasů. Vyhráli jsme jich osm z deseti,“ připomněl Solari.

Řeší se i pozice gólmana Keylora Navase. Zkušený Kostaričan přišel po nástupu Thibauta Courtoise o místo jedničky a se současným stavem není vůbec spokojený. Solari oblíbeného brankáře staví pouze do ligového poháru, mladší Belgičan má pod palcem ligu i Ligu mistrů. Proto uvažuje Navas o zimním odchodu, jeho manažeři podle informací ze Španělska už rozjíždí jednání s celky anglické Premier League.

„Má můj naprostý respekt a úctu, jako fotbalista i jako člověk. V minulých letech mi dělal radost i jako fanouškovi Realu. Jedna z nejtěžších rolí trenéra je vybrat sestavu, ale je to součást mé práce a nevyhnu se tomu,“ pověděl Solari.

SESTŘIH LM: AS Řím - Real Madrid 0:2. Schick nedal tutovku, pálil Bale 720p 360p REKLAMA