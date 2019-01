Vaclík po vzájemném souboji chválil Oblaka: Nejlepší brankář světa! | iSport.cz

Sledovanější duel se o víkendu ve Španělsku nehrál. Třetí proti druhému. A taky Tomáš Vaclík proti Janu Oblakovi. Právě rodák z Ostravy a jeho slovinský protějšek v bráně Atlética jsou podle mnohých nejlepšími brankáři probíhající sezony La Ligy. Jejich nedělní střet, který skončil remízou, tuhle tezi potvrdil.

Vaclík si připsal šest zákroků, Oblak čtyři. Oba sehráli v utkání důležitou roli a oba inkasovali jen jednou. Jako první brankář madridského celku, když se před ním zjevil volný střelec Sevilly Wissam Ben Yedder. Prudkou střelou zblízka mu nedal šanci, Sevilla v sedmatřicáté minutě vedla.

Náskok jí ale vydržel jen pár minut. A tentokrát byl bez šance Vaclík. Levačka Antoina Griezmanna se těsně za šestnáctkou opřela do míče, ten ladně přeletěl početnou zeď a zaplul do sítě. Dokonalý přímý kop. Devětadvacetiletý brankář zůstal jen nehybně stát. „Griezmann nám ukazuje každý den, jak velmi talentovaný je. To je důvod, proč střílí takové góly,“ vysekl svému parťákovi poklonu záložník Atlética Koke.

Na stavu 1:1 už se ve druhé půli nic nezměnilo. Vaclík dobře zasáhl proti šancím Griezmanna a Parteyho, Ben Yedderova dělovka na opačné straně bránu těsně minula. A v emotivním závěru už místo gólů padaly jen žluté karty, sudí Mateu jich nakonec rozdal celkem dvanáct.

„Byl to velmi těžký zápas proti jednomu z nejlepších mužstev světa, s nejlepším brankářem světa a skvělými hráči jako Griezmann,“ uvedl Vaclík pro klubový web Sevilly a ocenil tak výkony Oblaka.„Získali jsme bod, ale myslím, že jsme mohli dosáhnout i na tři. Soupeř má především dobrou defenzivu a protiútoky,“ vykládal španělsky v rozhovoru.

Jeho názor sdílel i kouč Sevilly Pablo Machín. „Odehráli jsme skvělý zápas a ukázali velkého týmového ducha. Pro tři body jsme udělali dost,“ řekl. Jeho mužstvo v lize drží devítizápasovou sérii neporazitelnosti, zároveň ale vyhrálo jen jediné z posledních pěti utkání. A teď jej čeká kuriózní trojboj. Třikrát za sebou se střetne s Bilbaem, ligový duel doplní dva souboje v osmifinále národního poháru.