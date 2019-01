Real "maže" Ronaldovu éru. Stejný osud potkal Raúla, proč to tak je? | iSport.cz

Ronaldo je bezpochyby nejvýraznější postavou novodobé éry Realu. Během devíti sezon vstřelil ve 438 zápasech 450 gólů a vyhrál v podstatě všechny myslitelné trofeje. To jsou čísla, která mluví sama za sebe.

I proto jej na Santiago Bernabeu během úspěšného působení uctívali pomalu jako boha. Po Portugalcově přestupu do Itálie se však zdá, že idylické vztahy velmi rychle ochladly. Proč? Lehkých náznaků je hned několik.

Třeba na úvodní stránce klubového webu Real hrdě prezentuje, že čtyři jeho hráči byli vybráni do nejlepší jedenáctky UEFA za rok 2018. Vedle Modriče, Varana, Ramose a Marcela je v ní pochopitelně i Ronaldo, hlavní tahoun jarní jízdy „bílého baletu“ za třetím triumfem v Lize mistrů v řadě.

Real přesto hlásí, že v elitní společnosti má jen čtyři zástupce, nikoliv pět. CR7 jako by od loňského července přestal existovat. To dokládá i dění na sociálních sítích. Okamžitě po oznámení odchodu do Juventusu přestal Real Ronalda sledovat na Faceboku, Twitteru i Instagramu. Že jde o maličkost? Možná. Ale třeba Manchester United svou bývalou hvězdu sleduje stále, ačkoliv pětinásobný držitel Zlatého míče na Old Trafford už deset let nehraje.

I v historické sekci klubového webu Realu musejí fanoušci chvíli pátrat, aby si připomněli, co všechno portugalský střelec ve Španělsku dokázal. Proč? Podle zdroje britského serveru Daily Mail to není nic neobvyklého, podobný osud by prý potkal všechny hráče, kteří opustí klub. Real zkrátka rychle jde dál…

Důkazem je španělský útočník Raúl González, naprostá ikona a dlouholetý kapitán madridského giganta. Ten v roce 2010 zamířil do německého Schalke, kariéru pak ještě zakončil na exotických angažmá v Kataru a USA. Důstojné rozlučky, kterou si vysnil, se však dočkal až po třech letech.

„Tehdy jsem se rozloučil jen tady v tiskovém centru, ale nemohl jsem říct sbohem i fanouškům takovým způsobem, jakým bych chtěl,“ říkal Raúl v roce 2013 před přátelským zápasem, který na Santiago Bernabeu sehrál s katarským Al Saddem. Na druhý poločas tenkrát naposledy oblékl i dres Realu, Ronaldo mu symbolicky přenechal dres s číslem sedm.

Proč vše tak trvalo? Raúl odešel do Schalke, potenciálního soupeře Realu v Lize mistrů. Až když definitivně opustil evropský fotbal, vše se vrátilo do normálu. Stejný osud teď možná čeká i Ronalda. Vždyť Juventus se netají nejvyššími ambicemi, na jaře může v Champions League pro Real být výrazným soupeřem. A v klubu najednou platí - Ronaldo není jeden z nás, nýbrž jeden z nich.

Zatímco navenek se Real s Ronaldovým odchodem zjevně vypořádal velmi rychle, na hřišti to taková sláva není. Desetibodová ztráta na Barcelonu v lize, během podzimu třeba i dvě šokující porážky s CSKA Moskva v Lize mistrů. Branky svalnatého Portugalce schází víc, než si v Madridu byli ochotní připustit.

Real za první polovinu španělské ligy vstřelil 28 gólů, o 25 méně než Barcelona! Jde o nejnižší skóre královského klubu za poslední čtvrtstoletí. Nejlepším střelcem je sedmigólový Benzema, hned jedenáct hráčů v lize je na tom lépe. Jen pro srovnání – Ronaldo v Itálii stihl čtrnáct branek za devatenáct zápasů. Až góly za Juve střílet přestane, možná se i na Santago Bernabeu dočká větších poct.