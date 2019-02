Curtoisova zpověď o jednání s šéfkou Chelsea, dětech, kritice či Hazardovi | iSport.cz

Není tajemstvím, že za srpnovým transferem do královského klubu v hodnotě 35 milionů euro, tedy v přepočtu 900 millionů korun, stála především Courtoisova touha být s rodinou.

„Se dcerou Adrianou jsem měl nesmírné pouto do doby, než jsme se rozešli s přítelkyní. Ale Nicoláse jsem po jeho narození viděl jednou, nejčastěji dvakrát za měsíc. V Chelsea jsem s ním nemohl budovat vztah a to mne více a více zraňovalo. Po mistrovství světa v Rusku jsme s rodinou na tři týdny odletěli na Tenerife a tam mohlo mé potu s Nicolásem růst. Ani jediný vlas na hlavě neuvažoval nad návratem do Lonýdna,“ svěřil se gólman.

Jeho odchod z Chelsea se ovšem nerodil lehce. Dostal se totiž do tvrdých jednání s ředitelkou klubu Marinou Granovskou, k níž se váže pověst ostřílené vyjednávačky, kterou britský list The Times dokonce jmenoval nejmocnější ženou ve fotbale.

„To, že je Marina tvrdá při vyjednáváních, je normální. Lidé ve fotbale, kteří jednají o smlouvách, platech a příchodech nebo odchodech hráčů, mají tu nejobtížnější práci. V březnu jsem měl s Marinou schůzku, při níž jsem dal najevo, že chci odejít. Život v Londýně a harmonogram Premier League mi znemožnil, abych pravidelně vídal své děti, které žily v Madridu. Marina se mne zeptala, zda si najdu angažmá. Spolehněte se, zněla má odpověď. Dobrá, pak tě necháme jít a najdeme náhradu, odvětila. Co se pak ukázalo? Po mistrovství světa můj odchod rázem nebyl až tak zřejmý. Možné náhrady byly příliš drahé. Na tom jsme se ovšem nedohodli,“ pokračoval Courtois o situaci z loňského léta.

Je až příliš snadné hodit to na brankáře

Částečně se tak snažil ospravedlnit své chování, když se bez jakékoliv omluvy nedostavil na trénink Chelsea a klub o něm neměl žádné zprávy. Jelikož mu zbýval pouhý rok do konce smlouvy, vedení Blues jej bylo takřka donuceno prodat a jako náhradu přivést z Bilbaa Kepu Arrizabalagu za 72 milionů liber, v přepočtu zhruba dvě miliardy korun, čímž z něj udělala nejdražšího gólmana světa. Courtois si však svým jednáním znepřátelil londýnské fanoušky.

„Jsou chvíle, kdy cítím, že nejsem dostatečně ceněn. Co se občas objeví na sociálních sítích… (povzdechne si) Ale nejde jen o mě. Dnes je až příliš snadné poukázat na brankáře, když se prohraje,“ postěžoval si gólman, který v 18 ligových kláních obdržel 24 branek.

„Ne, nečtu všechno. Ale když o mně někdo napíše něco nehorázného, dostane se to ke mně přes přátele nebo rodinu. V Realu Madrid jsem obdržel nemálo gólů, ale kdokoliv mne sleduje, ví, že neprožívám špatnou sezonu. Snažím se tomu nevěnovat pozornost. Nechci každý den řídit směrem domů a přemýšlet: Ten řekl tohle, ten řekl tamto,“ pokračoval o kritice.

Brankář se zároveň stal terčem kontroverzí, když řekl o trenéru Atlétika Diego Simeonem, že Real Madrid kritizuje jen kvůli tomu, jelikož jde o nejlepší klub na světě.

„Nebudu držet jazyk za zuby. Simeone mi na galavečeru FIFA řekl, že jsem vyhrál trofej pro nejlepšího brankáře, protože nyní hraji za Real Madrid. To s tím samozřejmě nemá co dočinění a proto jsem odpověděl. Ale potom se stanete terčem nesmyslů jako 'Courtois útočí na Simeoneho'. Naopak, k Simeonemu chovám velký respekt, jde o velmi dobrého trenéra,“ uznal kvality argentinského kouče.

A jaký je pocit, působit po boku největších hvězd Realu Madrid? „No, když stojím na tréninku a dívám se na Ramose, Benzemu, Modriče, Balea, Isca… Někdy si říkám: Ku*va, podívejte se, kde stojím. (směje se) Ale především přátelé, kteří se přijdou podívat na zápas, stále nemůžou uvěřit, že sledují brankáře Realu Madirid,“ usmívá se.

V barvách královského klubu přitom zažil hlubokou krizi, když se celek ještě v listopadu nacházel až na deváté příčce španělské La Ligy a ve vedení mužstva vystřídal Santiago Solari odvolaného Julena Lopeteguiho. Nyní se Real nachází na třetím místě a na vedoucí Barcelonu ztrácí 11 bodů.

„Není to o moc jiné, než v předchozích týmech, kde jsem působil. Krize je nepochybně stejná všude. Ale co pociťujete, je obrovský tlak zvenčí. Tlak tisku na Real Madrid je enormní. Pokud se situace stává obtížnější a něco se stane na tréninku – skluz nebo diskuze – a je natočena, plní stránky novin celé dny. Nepokoje jsou vytvářeny zvenku,“ posteskl si gólman.

Hazard, nebo Neymar?

Zároveň srovnal anglickou Premier League se španělskou La Ligou. „V Anglii máte více centrů do pokutového území, pro brankáře je o něco soubojovější. Ale musím říct, že jsem v ní hrál čtyři roky a zatímco první rok mužstva jako West Ham, Stoke nebo West Brom všechno jen nakopávala, všichni postupně začínají hrát fotbal. Viděl jsem, jak se Premier League vyvinula v lepší soutěž. Rozdíl mezi Španělskem je, že zde se fotbal hraje více odzadu,“ porovnal obě soutěže.

Gólman dokonce obdržel i otázku, zda by ve svém týmu přivítal spíše brazilského Neymara, nebo někdejšího spoluhráče z Chelsea Edena Hazarda.

„Vybral bych si samozřejmě Edena. Mám ho opravdu rád, ale volba je na vedení. Netuším, co se stane. Ta otázka není pro mě, ale pro prezidenta a vedení. Tým je teď takový, jaký je. Karim Benzema se jeví v dobrém světle a vstřelil 17 gólů. Gareth Bale odstartoval dobře, ale pak se musel vypořádat se zraněními. V zápasech vidíte, že máme kvalitu, ale občas je nemožné skórovat,“ odtušil.

Právě Hazard je dlouhodobě spojován se zájmem Realu Madrid a již v létě se zdálo, že je přestup na spadnutí. Hráč se navíc dlouhodobě netají slabostí pro španělský velkoklub a jeho odchod se pravděpodobně blíží díky tomu, že mu v červnu 2020 skončí smlouva.

Courtoisovo přání se tak možná brzy promění v realitu.