Real už hledá trenéra. Pérez volal Zidanovi, ten ho odmítl, říká bývalý šéf | iSport.cz

"Dneska ráno předseda (Florentino Pérez) Zidaneovi volal, aby se vrátil, ale ten to odmítl. Nechal si otevřená vrátka, že by mohl přijít v červnu," řekl Calderón rozhlasové stanici BBC.

Podle něj je hlavním adeptem na převzetí mužstva další bývalý kouč Realu José Mourinho, který v prosinci skončil v Manchesteru United. "To by ale podle mě nedávalo smysl," uvedl Calderón. "V téhle části sezony ať uděláte cokoli, bude to špatně. Počítám, že počkají do konce sezony, ale to je hrozně dlouhá doba. Tři měsíce snášet všechnu tu kritiku a vztek fanoušků..." řekl bývalý předseda Realu, který vedl v letech 2006 až 2009.

Real v úterý vypadl po ostudné domácí porážce 1:4 s Ajaxem v osmifinále Ligy mistrů, kterou v předchozích třech letech vyhrál, a sezonu nejspíš zakončí bez trofeje. Ve španělské lize ztrácí na třetím místě 12 bodů na vedoucí Barcelonu, která ho minulý týden vyřadila z domácího poháru. Odchod kouče Solariho je proto považován za hotovou věc.

Argentinský trenér nahradil v listopadu odvolaného Julena Lopeteguiho, který mužstvo převzal v létě po Zidaneovu překvapivém odchodu. Slavný Francouz opustil lavičku Realu po dvou a půl letech, i když měl smlouvu až do roku 2020. Kromě tří triumfů v Lize mistrů s týmem vyhrál i španělský titul, dvakrát evropský Superpohár a klubové mistrovství světa.