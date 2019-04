Pogba do Realu? Zidane ho chce, přestup může zkazit plat i agent | iSport.cz

Mezi fotbalovou veřejností se proslýchá, že Real bude mít v létě vyhrazenou obrovskou sumu na přestupy. Po angažování staronového trenéra Zinedina Zidana Bílý balet věří v oklepání se z posledních neúspěchů. Docílit nápravy aktuální sezony by měl i díky přestupům. Situace ohledně Paula Pogby by ale nemusela být tak jednoduchá.

Když roli hrají peníze

Což o to, hráč se kouči zamlouvá. Zidane se vyslovil směrem k klíčovému pilíři Manchesteru United jen v superlativech a dokonce i sám Pogba prohlásil, že by pro něj angažmá v Realu pod úspěšným manažerem, jenž podepsal s klubem smlouvu až do června roku 2022, bylo splněným snem.

Všechno ale mohou zhatit peníze.

Pokud by celek ze Santiaga Bernabéu akceptoval stávající plat hvězdy Red Devils ve výši 17 milionu eur (436,6 milionu korun), stal by se vůbec nejdražším hráčem kádru Bílého baletu. Méně by braly i největší hvězdy týmu Gareth Bale (15 milionů eur - 385 milionů korun) a Sergio Ramos (11,8 milionu eur - 303 milionů korun). Madridský celek si svou finanční hierarchii přitom pečlivě hlídá.

Jisté je, že vše pro co nejvyšší příjem francouzského reprezentanta udělá i agent Mino Raiola. Jeho vztah s vedením Realu totiž není z nejideálnějších a lze předpokládat, že by se během vzájemných dohod chtěl dostat na nejtučnější možné číslo nejen kvůli svému zmocněnci, ale i z ryze osobních nepeněžních zájmů.

Manchester chce kolem Pogby stavět

Šikovný záložník zažil v United turbulentní roky. Nejprve si nedokázal vyhovět s již bývalým koučem José Mourinhem, po nástupu Oleho Gunnara Solskjaera ale pookřál. Nový trenér kolem něho mužstvo staví a vytáhlý playmaker má dostatečný prostor. Lze očekávat, že anglický celek bude pokračovat v nastoleném směru a právě Pogbovo setrvání bude jednou ze zásadních snah manchesterského léta.

Na druhou stranu Real už začal naplno sestavovat plány pro sezonu 2019/20 a přestup hvězdného Francouze má zjevně nejvyšší prioritu. Celek z Old Trafford by v případě tučné nabídky jen těžko odolával, nicméně Pogbův kontrakt zní ještě na celé dvě další sezony...