Nevděčníku! Fanoušci Realu uráželi Balea, protože chce v klubu zůstat | iSport.cz

„Nevděčníku!“ ozývá se ve videu španělské televize AS, zatímco Gareth Bale ve svém Audi vjíždí do tréninkového komplexu Valdebebas.

Někteří fanoušci "bílého baletu" totiž čekali, že se 29letý Velšan ani nezapojí s týmem do přípravy. Po šesti letech v Madridu dostal svolení k odchodu. Klub chce jeho odchodem vylepšit rozpočet, který v posledních měsících zatížily nákladné přestupy Edena Hazarda, Luky Joviče, Brazilce Militãa nebo Rodriga.

Podle serveru Trasfermarkt už Real utratil před novou sezonou přes 300 milionů liber (8,7 miliardy korun), navíc chce z Manchesteru Paula Pogbu. Trenér Zinedine Zidane už připustil, že Bale by mohl být součástí obchodu s United, jenže Velšan nikam nechce.

„Gareth nemá v úmyslu Real opustit a zapojí se do přípravy,“ prohlásil už minulý týden jeho agent Jonathan Barnett. A i když se to ne všem fanouškům líbí, chystá se na svou sedmou sezonu v Madridu. Smlouvu má až do roku 2022.

Bale se v minulé sezoně měl stát ústřední hvězdou týmu, která zaplní místo po odchodu Cristiana Ronalda. Jenže rychlonohý křídelník se spíš trápil. Ve 40 zápasech nastřílel 11 branek, často ale seděl na lavičce. Frustrace velké hvědy rostla, stejně tak nespokojenost fanoušků, kteří na svého hráče často nevybíravě pískali.

