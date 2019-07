Sevilla zdolala Liverpool. Vaclíkův spoluhráč předvedl drsný faul | iSport.cz

Vaclík do utkání nastoupil po přestávce za stavu 1:1 a stejně jako v předchozím přípravném utkání s Dallasem chytal poločas a nedostal gól. Proti Liverpoolu navíc neinkasoval navzdory tomu, že Sevilla hrála od 76. minuty bez vyloučeného obránce Jorise Gnagnona, který dostal červenou kartu za ostrý zákrok na Jásira Larúkího.

Imagine if this was Salah or Mane, Liverpool fans would raid Sevilla pic.twitter.com/HxBiedt4yr