Drahá posila trápí Barcu. Dembélého kazí zranění, špatný přístup i fast food | iSport.cz

Už první kolo La Ligy napovědělo, jaké trable se kolem francouzského mladíka točí. Dembélé patřil při prohře 0:1 s Bilbaem k nejhorším, lacino ztrácel míče, na konci neubránil Andera Capu, který nahrál Aritzi Adurizovi na jediný gól zápasu. Do toho si ještě poranil kolenní šlachu. Druhý den se měl hlásit na lékařském vyšetření, kdyby dál cítil bolest, ale neukázal se a místo toho využil dvou dnů volna k cestě do Rennes za rodinou.

V pondělí se Dembélé normálně vrátil do tréninku s tím, že už žádnou bolest necítí. V průběhu cvičení ale přece jen hlásil potíže a vyšetření potvrdilo, že si šlachu natrhl a vynechá pět týdnů. Dembélé si tak přivodil už sedmé zranění od přestupu do Barcelony. Jak vypočítal deník Marca, odehrál jen 66 ze 120 možných zápasů a strávil hned 228 dní na marodce.

Matné výkony, neustálá zranění a do toho ještě mizerný přístup, to Barceloně vadí. Ernesto Valverde v minulé sezoně vynechal Dembélého ze zápasové nominace, když se neukázal na tréninku a nebyl k dohledání. Francouzský křídelník se vymluvil na to, že měl žaludeční potíže a vybitý telefon, kvůli čemuž nemohl o svém stavu informovat. Když se pak ukázal na dalším tréninku, podle klubového lékaře byl „zázračně uzdraven.“

„Musíme mu pomoci uvědomit si, že fotbal je záležitost, které se musíš věnovat 24 hodin denně,“ řekl zkušený zadák Gérard Piqué o tom, jak barcelonská kabina zkouší talentovanému hráči pomoci. Jeho přístup se ale zatím nelepší a z vlastních řad začíná jít i kritika, jako právě po prohraném zápase s Bilbaem. „Každý hráč může ztratit balon. Jde o to, jak se zachováte po ztrátě,“ řekl kouč Valverde o situaci, která vedla k inkasované brance.

Zprávy ze Španělska také hovoří o tom, že Dembélé vyhodil osobního kuchaře, který mu byl přiřazen klubem ve snaze zabránit mu v tom, aby jedl nesprávnou stravu a fast food, a často zůstává dlouho do noci vzhůru kvůli hraní videoher. S morálkou mu měl pomoci kolega z reprezentace Antoine Griezmann, který přišel v létě z Atlétika Madrid, jeho vliv ale zatím s Dembélém moc nehnul.

Nevyhnutelně se tak začalo mluvit o možném přestupu. „Ousmane na tisíc procent zůstane hráčem Barcelony,“ nechal se nedávno slyšet jeho agent, klub si to ale myslet nemusí. Přestupové okno v Premier League je už sice uzavřené, jednání o návratu Neymara do Španělska ale může Dembélému umést cestičku ke comebacku do Francie. Odchovanec Rennes má být spolu s Nelsonem Semedem a zhruba 100 miliony eur (2,58 miliardy korun) poslán do PSG, aby se brazilská hvězda vrátila na Nou Camp. Dembélého zranění ale tyhle plány nejspíš zhatilo, katalánský gigant tak bude muset počkat minimálně do ledna, aby situaci francouzského potížisty vyřešil.