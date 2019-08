Griezmann řádil a slavil jako LeBron. Messi chválil barcelonské mladíky | iSport.cz

Náprava jim vyšla na jedničku. Barcelona v 2. kole La Ligy odčinila zaváhání z úvodního kola nové sezony, kdy ji parádními nůžkami sestřelil Aritz Aduriz z Athletiku Bilbao, a před svými diváky přejela Betis Sevilla 5:2.

Klíčovou roli sehrál v zápase francouzský střelec Antoine Griezmann, kterého Barcelona přivedla v letním přestupním období z Atlétika Madrid za 120 milionů eur (3 miliardy korun). Při svém premiérovém startu v dresu "blaugranas" na Camp Nou byl u tří z pěti branek katalánského velkoklubu. Nejprve zařídil obrat z 0:1 na 2:1, aby následně v 77. minutě asistoval u gólu Artura Vidala na 5:1.

Při první trefě se Griezmann parádně natáhl v letu nohou po míči, který mu za obranu poslal Sergio Roberto. Druhý gól pak zaznamenal díky perfektnímu obstřelu na zadní tyč z hranice velkého vápna. „Viděl jsem, že Leo Messi dává takové góly na tréninku, tak jsem se pokusil udělat to samé," okomentoval svou druhou trefu, jejíž oslavu si užil po svém, když se inspiroval basketbalovou superstar LeBronem Jamesem.

Jeho předzápasový rituál, kdy nad sebe vyhodí plnou hrst křídového prachu, se stal v NBA doslova ikonickým. Francouzský kanonýr si jej upravil a nechal si do rukou nasypat třpytivé papírky v barvách Barcelony (modrá, červená) a ty nad sebe při oslavě vyhodil. „Miluji ten rituál, proto jsem se ho pokusil okopírovat,“ přiznal Griezmann.

Antoine Griezmann really is the LeBron of soccer pic.twitter.com/UVf9kDMaJy