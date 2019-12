Za hvězdy i na tréninku! Messi motal parťáky, Suárez cvičil patičku | iSport.cz

Spoluhráči to s Messim nemají lehké, ale o to lépe se jim musí bránit v zápasech • Repro Twitter.com

Že by byl parádní Suárezův gól do sítě Mallorky jen náhoda? Určitě ne. K tomuto zásahu je potřeba nutná dávka improvizace, ale uruguayský šutér na předzápasovém tréninku ukázal, že se to dá i dobře nacvičit.

Suarez with a lovely goal in training 👏

Na videu mu sice chyběl soupeř, ale Uruguayec ukázal, že ani ten ho nezastaví. Ve víkendovém utkání to potvrdil, když proti bezmocné Mallorce nádherně zvyšoval patičkou už na 4:1.

Po zápase tento gól označil za nejlepší branku své kariéry, ale pozornost jeho parádě trochu ubrala hlavní útočná hvězda týmu.

Lionel Messi před zápasem ukázal fanouškům na Camp Nou Zlatý míč a v následujích 90 minutách dokázal, že je toto individuální ocenění ve správných rukou.

Jeho dokonale umístěné rány končily v síti za bezmocným brankářem Manolem Reinou podobně jako na videu z tréninku. Před většinou střel navíc dokázal skvěle umotat své týmové parťáky. Být jeho spoluhráčem nemusí být vždy tak příjemné, jak se může zdát.

📹 | Messi making the Barça players look like cones during training pic.twitter.com/mLXzy2I0JL — Barça Times Media (@BarcaTimesClips) December 6, 2019

Ale pokud se jeho parťáci řídí frází „těžko na cvičišti, lehko na bojišti,“ pak jsou připraveni na vše. Včetně úterního duelu na půdě Interu Milán, kde je čeká velmi produktivní útočný tandem Lautaro Martínez - Romelu Lukaku.