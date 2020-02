Chaos Barcelona. Messiho výbuch může skončit útěkem do City. Zdarma? | iSport.cz

V zákulisí jedné z nejslavnějších fotbalových značek planety se dějí divoké věci. Vše odšpuntoval sportovní ředitel Eric Abidal. Médiím popsal, jak proběhlo odvolání trenéra Ernesta Valverdeho, jehož v lednu vystřídal Quique Setién. „Hodně hráčů nebylo spokojených, nebo netrénovalo tak tvrdě, byly tam i nějaké vnitřní problémy,“ prohlásil mimo jiné někdejší obránce týmu.

Tím naštval Lionela Messiho. „Muž zodpovědný za sportovní stránku prohlásí, že 'hodně hráčů nebylo spokojených a 'hodně z nich nepracovalo pořádně'. Upřímně, takové řeči nemám rád. Ať řekne jména, takhle nás to poškozuje!“ zlobil se kapitán.

Messi se nevydržel jen tak dívat na to, co se v klubu jeho srdce děje. Rozčílilo ho, že vedení na něj hází odpovědnost za vyhazov trenéra i výběr hráčů. Přitom z toho, co si přál, se nesplnilo vůbec nic – ať už jde o Neymarův návrat nebo instalování Xaviho do trenérské pozice.

Teď se hraje o setrvání největšího esa. Messimu běží kontrakt do léta 2021, nicméně údajně existuje dohoda, že v závěrečných létech smlouvy může odejít zadarmo. To logicky zcela mění situaci, protože doteď činila Messiho výstupní klauzule astronomických 700 milionů eur (18,2 miliardy korun). Mluvilo se o odchodu mimo Evropu, může ale dojít i k tomu, že si Messi vydupe jiný klub v elitní soutěži.

Konkurenti Barcelony turbulentní okamžiky bedlivě sledují. A samozřejmě nespí. Kluby opatrně zjišťují, jak to s geniálním fotbalistou doopravdy je. Italský La Gazzetta dello Sport vypsal pět destinací, které by mohly Messimu nabídnout smysluplný sportovní projekt i odpovídající gáži (50 – 85 milionů eur ročně) – jde o PSG, Manchester City, Manchester United, Juventus a Inter Milán. Přičemž o City se vzhledem k přítomnosti Pepa Guardioly říká, že jde o Messiho druhý nejoblíbenější celek v Evropě.

V Barceloně jsou z odchodu největšího jména, navíc borce, který jim zařizuje většinu gólů i asistencí, na mrtvici. A situaci se snaží za každou cenu co nejrychleji zklidnit. Prezident Josep Maria Bartomeu a generální ředitel Carscar Grau během středy jednali s hráčem i sportovním ředitelem Abidalem.

Výstup ze schůzky je takový, že Abidal na své pozici zůstává a Messi vyhlásil klid zbraní. Prozatím, aby se všichni mohli soustředit na klíčovou fázi sezony. Už ve čtvrtek večer tým čeká čtvrtfinále domácího poháru na hřišti Bilbaa.

Skandální situace klubu

Klid zbraní ale nastal jen pro uklidnění veřejnosti. Ostrá výměna názorů totiž vzešla z hlubokých problémů, do kterých Barcelona zahučela. Šéfům klubu jde především o byznys, na vedoucích pozicích probíhají politické půtky před blížícími se prezidentskými volbami. Ty přijdou na řadu v létě 2021.

Někdejší obránce Abidal z pozice sportovního ředitele během ledna vůbec nekonal na přestupovém trhu, přitom to klub zoufale potřebuje. Po zranění Luise Suáreze odpadl i Ousmane Démbelé, zatím absolutní propadák k poměru cena/výkon (z Dortmundu přišel za 105 milionů eur).

Oba forvardi vynechají zbytek sezony. Barceloně zbyla pouze trojice Messi, Griezmann, Fati, trenér Setién má v kádru prvního mužstva slabých šestnáct hráčů. Je až skandální, kam klub takové velikosti nechal situaci zajít.

A právě tohle štve Messiho nejvíc. „On opravdu chce hrát v Barceloně, ale potřebuje mít před sebou pořádnou sportovní vizi,“ zní ze zákulisí klubu. Ač už se to vzhledem k jeho pokročilé fázi kariéry zdálo nereálné, může brzy dojít k velkému třesku.