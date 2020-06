Krize vztahů v Barceloně? Messi ignoroval trenéra, mluví se o legendě | iSport.cz

V Barceloně nemají klid na práci. Sobotní remíza 2:2 na Celtě Vigo, která znamenala ztrátu vedoucího postavení v tabulce španělské La Ligy, rozdmýchala emoce. Trenérský štáb podle všeho ztrácí jakýkoliv respekt hvězd, což dokládá i scéna z promarněného duelu. Lionel Messi při přerušení vůbec nevnímal rady asistenta Edera Sarabii a při pokusu o rozmluvu odkráčel pryč. „Je normální, že lidé mají odlišné názory,“ tlumil vášně na tiskové konferenci před středeční řežbou s Atlétikem Madrid hlavní trenér Quique Setién. Mezi tím už znovu sílí hlasy po návratu Xaviho, který by z pozice uznávaného trenéra mohl postavit klíčové osobnosti do latě.

Barcelona odehrála po rozjezdu La Ligy pět zápasů, už dvakrát ztratila body po remízách. Ve hře většinu času dominuje, jenže se utápí v pomalém tempu a neustále spoléhá na individuální kouzla Lionela Messiho . Hra postrádá šmrnc, neotřelé nápady a momenty překvapení.

Frustrace naplno vybuchla v sobotu po utkání na Celtě Vigo, kde Barcelona přišla o výhru v 88. minutě. Remíza 2:2 nakrkla týmové hvězdy, které u šaten hlasitě spílaly trenérovi Quiquemu Setiénovi za zvolenou taktiku i chybná střídání.

„Přicházíme o body, které bychom v jiných sezonách neztráceli. My hráči jsme tu od toho, abychom ze sebe vydali všechno na hřišti. Naši trenéři jsou tu proto, aby analyzovali a vyřešili tyhle situace,“ vyřkl bez skrupulí útočník Luis Suárez , který proti Celtě vstřelil obě branky.

Metody trenérského štábu evidentně nebere ani Lionel Messi. Hlavní hvězda během zápasu absolutně vyignorovala, co se mu snaží říct asistent Eder Sarabia. Místo toho, aby při přerušení vyslechl taktické pokyny, se skloněnou hlavou a rukou před pusou bez další reakce vrátil flašku do stojanu na pití a šel zpět do hry, při čemž pro sebe pronese pár zřejmě nelichotivých slov.

„Vznikají kontroverze, to je pravda. Ale je to stejné jako v běžném životě, že mají lidé odlišné názory,“ klidnil rozbouřené vody hlavní trenér Quique Setién. „Tohle se stává, já také nebyl jednoduchý hráč. Naším úkolem je, abychom o naší filozofii přesvědčili ostatní. Jak říkám, beru to jako něco normálního, není to pro mě nic zásadního,“ vysvětlil kouč s přezdívkou „El Maestro“ při dotazu na Messiho chování.

Barcelona se potřebuje rychle zvednout, už v úterý večer ji na Camp Nou čeká těžký šlágr s Atlétikem Madrid. „Když nevyhráváte a ztrácíte body, každý hledá příčiny. Vztahy mezi trenéry a hráči jsou dobré. Je ale pravda, že ne ve všem se shodneme,“ připustil Setién. „V neděli (den po utkání) jsme probrali spousty věcí, řekli jsme si, že se budeme soustředit hlavně na fotbal. Situace, kdy máme v zápasech velkou převahu, ale nedáváme góly, nás frustruje. Ale je to něco, co můžeme změnit,“ vyhlásil kouč, který se ani ne po půl roce ve funkci dostal pod ohromný tlak.

Čím dál víc se totiž spekuluje o tom, že Barcelona potřebuje na lavičce silnou osobnost, kterou by hráči opravdu respektovali. Někoho s velkým jménem, kdo má za sebou nezpochybnitelné úspěchy. Tím správným šéfem by mohl být Xavi, legendární záložník, jemuž by Messi jen těžko odsekával.

Xavi momentálně trénuje katarský Al Sadd. „Řekl jsem několikrát, že jednou bych se rád do Barcelony vrátil a s týmem zase vítězil. Ale musím mít kontrolu nad sportovním děním,“ naznačil, že nejdřív si Barcelona musí vyřešit strukturu ve vedení klubu.