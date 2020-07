Ramos vs. McGregor? Hvězdy si notují na sítích: Pojď si zatrénovat! | iSport.cz

Že by se Sergio Ramos, který se nedávno pochlubil neuvěřitelně vypracovanou figurou, po fotbalových úspěších chystal do oktagonu? Nebo snad ikona UFC Conor McGregor hodlá vyzkoušet, jak by mu to šlo na trávníku? Dvě superstar svých sportů se skamarádily na sociálních sitích a vypadá to, že se brzy chystá společný trénink.