Rozvod Barcelony a Messiho po 20 letech: hádky, peníze i selhání

Rozvod Barcelony a Messiho po 20 letech. Co jsou hlavní důvody? • FOTO: Koláž iSport.cz

Měl to být ikonický vztah. Barcelona + Lionel Messi = Velká fotbalová láska. Jenže jak už to na světě chodí, i to nejpevnější pouto se může přetrhnout. Ačkoliv to vypadalo, že hvězdný Argentinec ukončí noblesní kariéru v klubu svého života, události v roce 2020 jej donutily k šokující žádosti o rozvod. Hlavní důvody? Měsíce dohadů s vedením, sezona bez jediné trofeje i ztráta výsostného postavení pod novým koučem Koemanem.