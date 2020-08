Bude Messiho následovat i Suárez? O kanonýra má zájem Juventus

Nový trenér Barcelony Ronald Koeman oznámil, s kým počítá do budoucna. Na seznamu „chráněných“ hráčů chybělo právě jméno Luis Suárez.

„Na schůzce proběhla řeč o pár jménech a změnách, které by mohly nastat. Ale nikdo mi nesdělil, že se mnou už nepočítají,“ prohlásil v rozhovoru pro španělský deník El Pais rozmrzelý Uruguayec. „Pokud si to klub přeje, tak by bylo fajn, kdyby se mnou mluvili přímo. Jsem tu už šest let, to je dost času na to, aby mi narovinu řekli, co si myslí. Rád bych od nich slyšel, jestli jsem jedním z těch, se kterými už nepočítají.‘‘

Přesto mluvil i o tom, že by v klubu rád setrval. „Pro Barcelonu chci samozřejmě to nejlepší a mým současným plánem je tu pokračovat,‘‘ okomentoval útočník. ,„Ale pokud si klub myslí, že jsem nahraditelný, tak nemám problém si s nimi promluvit.“

Kam může Suárez zamířit? Podle serveru Goal.com o něm stojí italský mistr Juventus. Nový trenér Andrea Pirlo chystá přestavbu kádru. Uruguayského střelce si vyhlédl místo Argentince Gonzala Higuaína, kterému „stará dáma„ plánuje předčasně ukončit smlouvu. Určitě by to pro Suáreze byla výzva, protože v italské lize ještě nikdy nehrál.

Odchod z Barcelony oznámila i hlavní hvězda Lionel Messi. Určitě není posledním hráčem, který katalánský klub opustí. Množí se spekulace, že nizozemský trenér chce tým omladit, a proto nepočítá například ani s další známou tváří Gerardem Piquém.