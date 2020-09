Plán na Baleův útěk: Prodej se slevou! Real je ochotný hradit půlku platu

Podle informací britského Telegraphu se Real hodlá zbavit Balea ještě dřív, než se sezona pořádně rozjede. A to téměř za každou cenu. Zájemcům nabízí významný ústupek – pokud velšského reprezentanta z dvouletého kontraktu vykoupí, bude madridský kolos po tu dobu hradit polovinu jeho platu. V Baleově případě jde o částku přesahující 7 milionů eur.

Trvající stav totiž nevyhovuje nikomu – Bale pouze trénuje a okatě dává najevo, že v Madridu pouze hrabe peníze dle platné smlouvy. Klub zase platí někoho, s kým trenér Zidane vůbec nepočítá. Jednou z velkých překážek potencionálního transferu je právě vysoká mzda, kterou 31letý záložník pobírá.

Pokud by ale půlku dál hradil Real, zájemci už mohou zbystřit. Španělský klub k tomu požaduje vcelku rozumné odstupné (22milionů liber, zhruba 640 milionů korun), tím pádem je Bale najednou mnohem dostupnější.

Vše směřuje k jeho návratu do Premier League. Díky příjmům z televizních práv na něj ostrovní kluby mají peníze, zkušený hráč ligu zná. Za sezonu 2012/13, kdy zářil v dresu Tottenhamu, se stal dokonce hráčem roku. Nyní se velmi reálně jeví zájem Manchesteru United.

„Ještě se necítím starý, pořád mám motivaci hrát fotbal. Teď je všechno na klubu. Moc toho udělat nemůžu, oni všechno kontrolují. Já mám smlouvu, takže můžu jen pokračovat v tom, co dělám a doufat, že se něco stane. Je to v rukou klubu, a abych byl upřímný, ten to dělá velmi složité,“ zmínil nedávno Bale během srazu národního týmu, kam jezdí s velkou chutí reprezentovat Wales.

K jeho odchodu už téměř došlo před rokem, kdy finišovala jednání o přesunu do Číny. „Oni (Real) ale všechno zablokovali v poslední možné vteřině. Tehdy šlo o projekt, který mě nadchl, ale pak všechno padlo. Došlo i k dalším incidentům, kdy jsme se o něco snažili, jenže klub nic nedovolil,“ postěžoval si Bale v rozhovoru pro Sky Sports.

V minulé sezoně odehrál v Realu pouze 1 260 minut, zasáhl pouze do dvaceti zápasů s bilancí tří branek a dvou asistencí. Jde o jeho nejhubenější sezonu ve Španělsku, v níž se stal absolutně přehlíženým hráčem.

Bale to okořenil peprnými výroky směrem ke klubu, případně záběry z lavičky dokládající jeho absolutní nezájem o slavný královský klub, který ho nadále štědře platí.