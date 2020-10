Třesk v Barceloně. Prezident Bartomeu rezignoval, potvrdil klub

Letní tahanice s Lionelem Messim ohledně jeho (ne)setrvání v klubu, špatná ekonomická situace, nevydařený start do La Ligy a jako poslední hřebíček víkendová prohra s úhlavní rivalem Realem 1:3. Barcelona nezažívá šťastné období. Klub prochází velkou obrodou a nyní dochází i k velké změně ve vedení katalánského klubu.

Rezignoval totiž ne příliš oblíbený prezident Josep Maria Bartomeu. Spolu s ním mají skončit i další lidé ze správní rady. Své rozhodnutí oznámil po úterním zasedání představenstva.

President Josep Maria Bartomeu announces the resignation of the FC Barcelona Board of Directors. pic.twitter.com/Xr9pBoUzHM