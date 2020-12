Svědectví o kouči Barcelony: Koeman je zlý člověk. Zajímalo ho jen víno

Ronald Koeman nevstoupil do angažmá v Barceloně zrovna pravou nohou • Profimedia.cz

„Doufám, že Koeman bude někdy trénovat Barcelonu. Alespoň se La Liga vyrovná," žertoval před časem David Albelda, teď již bývalý záložník hrající téměř celou kariéru za Valencii. Právě tam se s aktuálně 57letým Nizozemcem potkal, tehdy přitom „Barca“ v čele s Messim, Xavim a Iniestou drtila soupeře za soupeřem. Časy se změnily, z vtipu se stala po šesti letech realita.

Katalánský celek totiž vstoupil pod Koemanovým vedením do nového ročníku mizerně. Z jedenácti zápasů hned šestkrát ztratil body, čtyřikrát prohrál a na čelo tabulky ztrácí devět bodů (proti Realu Sociedad má sice dva zápasy k dobru, druhé Atlético ale odehrálo stejný počet duelů). Právě nepřesvědčivé výkony hvězdného týmu motivovaly známé tváře, aby se podělily o zkušenosti z bývalých koučových angažmá.

„V průběhu pěti měsíců naše mužstvo zruinoval," povzdechl si Joaquín Sánchez. Ten ve svých 39 letech dohrává kariéru v Betisu Sevilla, kouče ale rovněž poznal během angažmá ve Valencii. Klub tehdy Nizozemce přivedl během října 2007, v polovině dubna následujícího roku už si vyklízel kancelář.

S týmem se podle Sáncheze ani nepřišel po vyhazovu pozdravit. „Neměl ani špetku cti, aby se s námi (hráči) rozloučil... A podíval se nám do očí. Ukázal se jako zlý trenér i člověk." Kouč prý neskrýval ani svoji slabost pro alkohol. „Jediné, na čem mu záleželo, si bylo dát k večeru pět nebo sedm skleniček vína," pokračoval zkušený krajní záložník.

Půlroční angažmá Koemana ho drtilo, čas u „netopýrů“ si – jakožto jeden z hlavních oblíbenců fanoušků – tenkrát neužíval. „Nebyla to zrovna nejkrásnější zkušenost. Naštěstí netrvala příliš dlouho a sezonu se nám ještě povedlo zachránit," ohlížel se za 12 let starými událostmi. „Nevzal bych ho do klubu ani jako kustoda."

O nic příjemněji se nevzpomínalo ani bývalému brankáři Santiagu Canizaresovi. Dlouhá léta už je sice ve fotbalovém důchodu, Koemana ale zažil ve své poslední sezoně kariéry. Trenér ho tehdy společně právě se Sánchezem a Albeldou vyřadil z kádru Valencie, šlo přitom o tři služebně nejstarší hráče.

Bývalý gólman se zabýval jiným nepovedeným angažmá aktuálního kouče Barcelony. „V Evertonu měl k dispozici tučný měšec s penězmi, jenže nebyl schopný vybudovat mužstvo. Opět," zmiňoval Canizares ročník 2017/2018. Koeman tehdy dostal od klubu k dispozici největší rozpočet v historii, utratil 150 milionů eur, tým se ale zmítal jen na sestupových příčkách. Propouštěn byl nakonec po krátké epizodě na lavičce koncem října

„Doufejme, že se jednou naučí skládat tým. Do Valencie přišel překopat nefunkční mužstvo, rozbil ho ale ještě víc," uzavřel vysloužilý španělský gólman.