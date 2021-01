Norský princ v Realu trpí. Ödegaard po zápase běhá navíc, naštval Zidana?

Radost hráčů Realu po brance do sítě Granady • Reuters

Kdyby měl v létě věšteckou kouli, zřejmě by se zašil někde v Baskicku a lidem z Madridu se vyhýbal obloukem. Vždyť v minulé sezoně patřil Martin Ödegaard mezi nejlepší hráče Realu Sociedad. Díky bilanci 4+6 patřil k ústředním postavám „txuri-urdin“.

Pokud by se měl porovnávat s členy mistrovského „bílého baletu“, patřil by v kanadském bodování mezi elitní pětici. I proto si ho Real v létě vyžádal zpátky se záměrem, že šikovného Nora zaimplementuje do sestavy.

Jenže rodák z Drammenu se nechal napálit. Po přesunu zpátky do Madridu ho trenér Zinedine Zidane využívá jen sporadicky. Celkem od začátku sezony naskočil do devíti zápasů a nepřipsal si gól ani asistenci.

Ještě trýznivěji vypadá jeho minutáž od prosince - Ödegaard naskočil jen do dvou z jedenácti možných zápasů. Tři vynechal kvůli zranění. A nasbíral pouhých 82 minut. Nutno podotknout, že značnou část (76) při ostudné porážce proti Šachtaru Doněck.

Šance však nepřišla ani ve čtvrtek večer v semifinále superpoháru proti Athletiku Bilbao v momentě, kdy mistrovský celek prohrával o dva góly. Ödegaard se dokonce nedostal ani mezi rozcvičující se náhradníky. Celý duel proseděl. A když bylo po všem, zachytili ho fotografové, jak jako jediný z madridské družiny musí běhat přes celou délku hřiště, aby do nohou dostal zátěž. Další nevyužití hráči Marcelo, Isco nebo Militao přitom stejný program neměli.

Jednalo se o trest ze strany Zidana? „Když bude dál tvrdě pracovat, určitě uspěje. Moc toho teď neodehrál, ale dál platí, že pokud bude pracovat, bude mít i herní vytížení,“ utřel zvídavé novináře kouč „los blancos“.

Že kolem 22letého norského reprezentanta něco nehraje, naznačil před pár dny i Luka Modrič. Právě jeho místo v záložní řadě má Ödegaard v blízké budoucnosti obsadit. „Martin potřebuje dál pracovat a předvést, že umí být rozdílovým hráčem,“ pronesl tajemně 35letý Chorvat, jenž dostává přednost.

Jediným rozdílem mezi severskou hvězdičkou a zbytkem „bílého baletu“ jsou zatím však jen zmíněné rovinky navíc.