Messi zaskočil brankáře týmu ze dna. Dal mu dva góly a… stalo se nečekané

Pro Lionela Messiho je aktuální sezona spíš bolehlavem. Po letních sporech s Barcelonou nezáří jako v minulosti, aspoň včera se mu však povedlo vylepšit si náladu. Při vítězství 3:0 proti předposlednímu Elche vstřelil dva góly a na jeho tváři se objevil úsměv. To když došlo na výměnu dresu s brankářem soupeře Edgarem Badíou.

Barcelona je sice po 24 odehraných zápasech v tabulce až třetí, Messi už ale opět vládne s 18 zásahy střelcům La Ligy. A v dohrávce 1. kola zaujal také chováním po závěrečném hvizdu.

Pro jeho dres si došel brankář Elche Badía. To není vůbec vzácnost, protože… kdo by doma nechtěl mít dres jednoho z nejlepších fotbalistů historie? Messi vyhověl, ale pak zareagoval tak, že se Badía pořádně divil. Chtěl totiž po něm na oplátku také dres.

Devětadvacetiletý Španěl přitom nepatří mezi brankářské hvězdy. V mládežnických kategoriích sice nakoukl do reprezentačních výběrů, pak se však prokousával nižšími soutěžemi. Hrál za rezervní týmy Espanyolu Barcelona a Granady, s katalánským týmem Reus Deportiu se podíval do druhé nejvyšší soutěže a až s Elche se propracoval poprvé v kariéře do nejvyšší soutěže.

Proto ho Messiho žádost tolik zarazila. Prostě si myslel, že někdo tak slavný o výměnu dresů stát nemůže... Oba si spolu ještě krátce popovídali a hřiště opouštěli s úsměvem.

Kolem ústřední barcelonské persony poté zněla chvála také od trenéra Ronalda Koemana. Ten popřel, že nedávné výtky vůči zkušeným hráčům mířily také na Messiho. „O něm jsem nemluvil. Pořád dává neuvěřitelné množství gólů. Je na ostatních, aby byly rozdílovými hráči. Messi jím bezpochyby je, což ukázal i tentokrát.“