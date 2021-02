Mbappého loví Real, vystrnadí Hazarda? Francouz má podmínku

Kylian Mbappé stihl nastřílet 21 gólů za 30 soutěžních zápasů aktuální sezony, v PSG není hráč v lepší formě než on. Pařížskému gigantu se ale ani po výměně trenérů nedaří podle představ, v Ligue 1 na vedoucí Lille ztrácí čtyři body. Kromě trablů na hřišti budou muset Pařížané brzy řešit i fakt, že mladá hvězda může vyslyšet volání odjinud.

„O Kylianově smlouvě se bavíme už dlouhou dobu,“ řekl sportovní ředitel Leonardo pro rádio France Bleu. „Dosud jsme si hlavně vyjasňovali naši pozici, a co bychom chtěli. Teď se blížíme době, kdy učiníme rozhodnutí. Vedeme dobrý, otevřený dialog,“ dodal optimisticky.

Vábení ze Španělska je ale silné – po Mbappém prahne Real Madrid. Francouzskému útočníkovi končí smlouva už za rok, jeho cenou to ale nijak výrazně nezahýbe. Královský velkoklub si podle odhadů specializovaného serveru Transfermarkt bude muset připravit kolem 180 milionů eur (4,7 miliardy korun).

Jak informuje španělský deník AS, Mbappé by na přesun na prestižní adresu kývl, má ale jednu podmínku. Chce hrát nalevo. Taková role mu evidentně sedí, Barceloně minulý týden z levého křídla nasázel hattrick při výhře 4:1.

Pro Real to ale může být komplikace. Stranu, kterou by si rád zarezervoval mladý Francouz, by měl za normálních okolností obhospodařovat Eden Hazard. Třicetiletý Belgičan odlehčil madridské kase o rekordních 140 milionů eur (3,7 miliardy korun) a měl být náhradou za Cristiana Ronalda, na Santiago Bernábeu ale zdaleka nezáří tak, jak by si všechny zainteresované strany představovaly. Kdysi produktivní křídelník se za necelé dvě sezony trefil jen čtyřikrát, vinou zranění navíc vynechal už čtyřicet zápasů.

Podle španělských médií by v případě přestupu do Realu chtěl Mbappé domluvit klauzuli, podle níž musí nastupovat na levé straně hřiště, a to by mohlo znamenat Hazardův odchod. Madridský klub ale bude muset v takovém případě vyřešit, který bohatý celek bude chtít za Belgičana zaplatit a vyčlenit peníze na jeho nemalou gáži. Bývalý hráč Chelsea pobírá 460 tisíc eur (12 milionů korun) týdně!

Deník AS informuje, že Mbappého tvrdohlavé trvání na pozici na levém křídle přidává vrásky Mauriciu Pochettinovi. Argentinský trenér totiž počítal, že na křídle využije Neymara, až se brazilská hvězda uzdraví, a Francouze posune doprostřed. To se ale Kylianovi nelíbí a mohlo by nakopnout jeho možný přestup do Madridu. A třeba i Hazardův přesun jinam…