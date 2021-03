Barcelona má plán pro Messiho. Láká kamaráda, hráč chce důkaz

Prezidentské volby vyřešeny, nyní je potřeba zahájit tvrdou práci. A té je víc než dost. V Barceloně se rodí plán, jak v klubu udržet Lionela Messiho. Zvolení Joana Laporty, který má s katalánskou desítkou výborné vztahy, zvýšilo naději, že klíčová postava v létě podepíše novou smlouvu. Klub v čele s novým šéfem připravuje finanční plán a rýsuje se i první zajímavé jméno - do týmu by mohl přijít Sergio Agüero, velký Messiho kamarád, jemuž končí smlouva v Manchesteru City.

Messi chtěl zvednout kotvy minulé léto, Barcelona ale odchod své ikoně znemožnila. Letos už se jeden z nejlepších fotbalistů historie nemusí na klub ohlížet. Vyprší mu aktuální kontrakt a pokud bude chtít, může podepsat kdekoliv jinde.

Ačkoliv Barcelona prochází nutnou generační výměnou a navíc se potýká s obřími dluhy, které podle informací ze Španělska atakuji hranici miliardy eur, chce svého nejdražšího hráče udržet. Messi oslaví v červnu 34. narozeniny a čeká jej rozhodnutí, kam nasměruje finální roky své úchvatné kariéry.

Na prezidentský post se vrací Joan Laporta, jehož Messi přišel podpořit osobně i k volbám, když se svým synem Thiagem odevzdal svůj hlas. Zdá se, že pro nové vedení bude udržení ikonické desítky jasnou prioritou. Aby Messi pokračoval na Camp Nou, bude potřebovat důkazy, že klub je schopný bojovat o nejvyšší pozice, což se v posledních letech zejména na půdě Ligy mistrů vůbec nedaří. Naposledy vypadla Barcelona v osmifinále s PSG, kde v odvetě nestačil ani Messiho famózní gól z velké dálky.

Barcelona by mohla investovat do Sergia Agüera, Messiho vrstevníka, kamaráda a dlouholetého parťáka z argentinské reprezentace. 32letému útočníkovi končí smlouva v Manchesteru City a údajně není spokojený s tím, že anglický lídr stále váhá s nabídkou na další spolupráci. Argentinský šutér prožívá mizernou sezonu, bojuje se zdravotními problémy a nízkým herním vytížením. V aktuálním ročníku nastoupil pouze do sedmi ligových zápasů a nevstřelil jedinou branku.

Barcelona vidí šanci v tom, že jeden z nejlepších světových útočníků poslední dekády může být k mání zadarmo a navíc si velmi dobře rozumí se současným kapitánem. Varováním je vyšší fotbalový věk a zmíněné zdravotní problémy. Jeho angažmá nedává velkou logiku v tom, že se trenér Ronald Koeman v létě s klidným srdcem zbavil jen o rok staršího a typově podobného Luise Suáreze, aby upřednostňoval mladší hráče.

Nizozemský kouč víc pokukuje po svém krajanovi Memphisu Depayovi, kterému se daří v Lyonu a ve 27 letech se dostává na kariérní vrchol. Stejně jako Agüerovi i jemu končí po sezoně smlouva.

Messi prohlásil, že o své budoucnosti rozhodne až po skončení sezony. Barcelona zůstává ve hře o španělský pohár, kde ji čeká finále proti Athletiku Bilbao. Šanci má stále na zisk titulu, kde nahání vedoucí Atlético Madrid.

Pokud se rozhodne pro změnu klubu, největším favoritem zůstává Manchester City, který už byl velmi blízko dohodě v létě. Zaplatit Messiho může i francouzské PSG, kde by si znovu zahrál s Neymarem.