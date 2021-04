Zmar Barcelony: hrubky i koučova červená. Koeman zuřil, co měl říct?

Barceloně šlapalo zprvu vše jak na drátkách. Messi po krásném ťukesu s Griezmannem otevřel ve 23. minutě skóre, domácí kapitán vstřelil 26. ligovou branku v sezoně a upevnil si pozici v čele tabulky střelců. Katalánské hvězdy měly další možnosti, jak přidat druhý zásah a důležité utkání rozseknout, jenže nestalo se.

Místo toho po zbytečných chybách sledovaly obrat hostů. V 63. minutě využil díry v obraně Darwin Machis a vyrovnal. O tři minuty později hlavní sudí přerušil hru a nečekaně přiběhl k domácí střídačce, kde vytáhl červenou na Ronalda Koemana a poslal trenéra na tribunu.

„Poté, co byl varovaný kvůli svým komentářům a překračování vymezené zóny, zase se přiblížil ke čtvrtému rozhodčímu a řekl mu 'To jsi ale charakter',“ vysvětlil hlavní rozhodčí González Fuertes v zápise po utkání, proč nizozemského odborníka vykázal ze střídačky.

S tím Koeman hrubě nesouhlasil. „Podle zápisu jsem nerespektoval čtvrtého rozhodčího. To nechápu, nic jsem mu neprovedl,“ bránil se na tiskové konferenci po utkání. „Jestli k něčemu došlo, tak k tomu, jakým způsobem on hovořil ke mně,“ stěžoval si. „Mluvil jsem s ním o nejrůznějších situacích, ale vždy slušně. Zajímalo by mě, jaká slova jsem podle něj přesně použil, protože jsem neřekl nic špatného. Je to neskutečné, čtvrtý rozhodčí chtěl být v centru pozornosti,“ zlobil se.

Vyloučení trenéra nebyl poslední problém domácího favorita. Po další zbytečné chybě udeřil v 79. minutě Jorge Molina a Barcelona prohrávala. Skóre vydrželo až do posledního hvizdu a Barcelona přišla o důležité tři body.

„Je to mizerný den. Bojovali jsme až do konce, ale nebyli dostatečně přesní a úderní. Měli jsme unikátní možnost jít do čela tabulky, teď už to nemáme ve svých rukách,“ mrzel ztracený zápas zkušeného obránce Jordiho Albu. „Víceméně se dvakrát dostali dopředu a dali dva góly. Je to velká ztráta, ale musíme vyhrát zbývajících pět zápasů, nic jiného nám nezbývá,“ dodal krajní bek.

Čeo španělské ligy je před finišem sezony našlapané, čtyři celky (Atlético, Real, Barcelona a Sevilla) dělí pouhé tři body. Pro Barcelonu bude zásadní 8. květen, kdy doma přivítá aktuálního lídra z Atlétika.