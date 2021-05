Barcelona láká hvězdu do útoku. Messiho kamarád by dorazil zadarmo

Na Camp Nou se bude šetřit. Kvůli finančním problémům se dá po auditu očekávat vlna odchodů a boj o udržení Lionela Messiho. Ale plánují se i příchody a katalánský velkoklub jedná s velkým jménem – do Barcelony by mohl dorazit Sergio Agüero končící v Manchesteru City.

Skvělých 258 gólů v 388 zápasech. Taková je bilance Sergia Agüera v Manchesteru. Přesto ikoně Citizens na severu Anglie po sezoně vyprší smlouva a další nepřijde. Po deseti letech bude volný k dalšímu angažmá.

„Barcelona už jedná s agentem Sergia Agüera. Ještě to není hotové, ale všichni se chtějí dohodnout,“ potvrdil pro BBC uznávaný novinář Guillem Balague.

„Barcelona ví, že musí snížit náklady, provádí hned čtyři různé audity. Podle jejich výsledku pak bude vědět, jakou smlouvu bude moct nabídnout Messimu. I v takové situaci ale hledají další příležitosti na trhu,“ dodal Balague.

Pro angažování Agüera mluví finance. Přišel by prakticky zadarmo jako hráč bez smlouvy. V Argentinci by získala spolehlivého střelce, který je z reprezentace dobrým kamarádem s Lionelem Messim, kterého se Katalánci snaží udržet.

„Není to přímo Messiho požadavek, ale určitě je to způsob, jak ho přesvědčit, aby zůstal. Zároveň by šlo o krok zpátky ve snaze získat Erlinga Haalanda. Toho by chtěli, pokud by získali další prostředky,“ přemýšlí žurnalista. V hledáčku klubu má být i eso Lyonu Memphis Depay. I nizozemskému forvardovi končí smlouva a přišel by jako volný hráč, podle deníku Marca už jsou na všem domluveni.

Jisté není obsazení postu trenéra. Ronald Koeman měl s prezidentem klubu Joanem Laportou strávit ve čtvrtek na pracovním obědě přes dvě a půl hodiny. Holanďan podle zdrojů BBC nadchnul tím, jak zvládá obtížnou sezonu, ani tak o něm ale nejsou šéfové přesvědčení.

Záležet bude i na výsledku La Ligy, Barcelona sice má nejlepší útok v soutěži, ale dvě kola před koncem je až třetí se ztrátou čtyř bodů na první Atlético Madrid a dvou na druhý Real.