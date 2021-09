Je tohle Benzemův rok? Božský vstup do sezony v Realu, rivalové jsou pryč

Real si proti nováčkovi z Mallorky zastřílel. K výhře 6:1, která neporažený velkoklub poslala do čela ligové tabulky, přispěl hattrickem Marco Asensio, ještě víc se ale hovoří o příspěvku Karima Benzemy. Francouzský útočník dva góly dal a na další nahrál a ještě tak vylepšil svoji skvělou statistiku na začátku sezony.

Za prvních šest ligových kol se podílel už na patnácti gólech - osm dal, na sedm asistoval. Takhle skvělý vstup do ročníku se od začátku tisíciletí nepovedl v La Lize nikomu. Ani ikonickému duu Ronaldo-Messi.

„Díky tomu, že dává tolik branek, lidé zapomínají, že je také výborný v kombinaci, chodí si pro míč do hloubi pole, aby pak asistoval spoluhráčům. Je to útočník, co dělá víc, než 'jen' dává góly. Je to komplexní hráč, v každém smyslu slova,“ smekl na tiskové konferenci trenér Carlo Ancelotti.

Díky dvěma trefám se Benzema posunul na magickou hranici 200 gólů v La Lize, je v TOP 10 nejlepších střelců historie španělské nejvyšší soutěže. Jako jediný z nejlepší desítky ale nikdy v životě nevyhrál Trofeo Pichichi, cenu pro nejplodnějšího kanonýra každé sezony, kterou téměř šedesát let uděluje deník Marca.

Ročník 2021/22 může být jeho. V lize už nejsou ani Cristiano Ronaldo, ani Lionel Messi, kteří mu korunu krále střelců několikrát vyfoukli. Luis Suárez, jediný vítěz Trofeo Pichichi za posledních dvanáct let mimo CR7 a LM 10, už teď na Francouze ztrácí pět zásahů.

Navíc, brzy 34letý Benzema vypadá, že je s věkem pořád lepší. Za 12 sezon v Madridu se pětkrát dostal přes dvacet ligových branek za sezonu - z toho třikrát v posledních třech letech! Neskutečný, už osmigólový rozjezd mu dává naděje, že tentokrát ho o prvenství nikdo nepřipraví.

Kolem francouzského kanonýra také rostou mladé hvězdičky Realu, Brazilci Rodrygo a Vinicius Júnior. Právě ten je zatím nejbližším pronásledovatelem svého zkušenějšího kolegy v tabulce střelců, za šest kol už se trefil pětkrát. Na poslední tři góly mu nahrál právě Benzema...

Real válí a chce, aby trofej pro šampiona La Ligy zůstala v Madridu, jen se přesunula ze stadionu Wanda Metropolitano na Santiago Bernábeu. Když Benzema udrží formu, postará se o to. A uzme si konečně i korunu krále střelců.

Nejlepší střelci v historii La Ligy pořadí hráč góly 1. Lionel Messi (2004-21) 474 2. Cristiano Ronaldo (2009-18) 311 3. Telmo Zarra (1940-55) 251 4. Hugo Sánchez (1981-94) 234 5. Raúl González (1994-2010) 228 6. Alfredo Di Stéfano (1953-66) 227 7. César Rodríguez (1939-55) 223 8. Quini (1970-87) 219 9. Pahiňo (1943-56) 210 10. Karim Benzema (2009-?) 200