Žádná tiki taka, Barcelona se trápí. Piqué: buďme jednotní. Přijde Xavi?

„Ani tiki, ani taka.“ I tak píší o Barceloně španělská média, která tím reagují na další nevýrazný výsledek katalánského klubu, tentokrát v ligovém utkání proti Cádizu. To skončilo bezbrankovou remízou a „Blaugranas“ navíc přišli v 65. minutě o vyloučeného Frenkieho de Jonga. Červenou kartu viděl v nastavení i trenér Koeman. „Všichni kromě rozhodčího viděli, že jsou na hřišti dva míče. Upozornil jsem na to čtvrtého sudího... Ale v téhle zemi vás vyloučí za nic,“ postěžoval si kouč. Barcelonští nevyhráli už tři zápasy v řadě a od 21. srpna porazili pouze Getafe, které zatím čeká na jakýkoliv bodový zisk.

„Barcelona je ve volném pádu a není schopná porazit ani Cádiz,“ zní v médiích. Deník AS přišel dokonce s titulní stranou, na níž je vyobrazen trenér Koeman a velký nápis AGÓNIE.

Právě kolem nizozemského kouče je živo. Jeho situace v klubu není vůbec ideální. Hovoří se i o napjatých vztazích s klubovým prezidentem Joanem Laportou. To, že na Camp Nou není něco v pořádku, podtrhla i tisková konference, která předcházela souboji s Cádizem. Koeman na ní přečetl připravené prohlášení, v němž několikrát zopakoval výrazy jako trpělivost či přebudování. Na dotazy novinářů pak vůbec nedošlo.

V Cádizu sice Barcelona mírně vylepšila svou herní image, k tříbodovému zisku to ale nevedlo. „Nedávno jsme změnili prezidenta i trenéra. Potřebujeme se ustálit. Všichni musíme táhnout za jeden provaz. Když není v týmu jednota, nemůže to fungovat a nepomůže vám to,“ uvedl stoper Gerard Piqué. „Neskórovali jsme, ale záleží i na kontextu. Když jsme šli do deseti, vše se změnilo. Samozřejmě se nám nelíbí nevyhrávat, navíc vítězství jsme nutně potřebovali, ale jsme hrdý na to, jak tým hrál,“ dodal.

Se ziskem jednoho bodu byl překvapivě spokojený i trenér Koeman. „Až do vyloučení jsme byli lepší. Pak jsme měli více problémů. Memphis (Depay) měl nějaké šance, ale nevyužili jsme je,“ shrnul kouč.

Po další ztrátě se řeší, zda Koeman u týmu dál zůstane. A to přes prohlášení klubového prezidenta Laporty, že budoucnost nizozemského trenéra nezávisí na výsledku s Cádizem. Španělská média již spekulují o jménech možných nástupců. Podle deníku Marca by se mohl stát novým trenérem Xavi Hernández, současný kouč katarského celku Al Sadd, který má být prioritou Barcelony.

V cestě však stojí několik překážek včetně té, že bývalý skvělý středopolař nechce s klubem začít jednat ve chvíli, kdy je Koeman stále hlavním koučem. Xavi tvrdí, že nechce „zradit“ někoho, jako je Koeman. Také by vedení Barcelony muselo dnes 41letou legendu přesvědčit, aby opustil Katar, kde se usadila jeho rodina a je zde velmi spokojená. Mezi varianty patří také Roberto Martínez, Antonio Conte či Phillip Cocu.