Suárez prvně pálil proti Barce: Gesto po gólu jako odplata? Domluva s dětmi

Fotbalisté Atlétika Madrid oslavují vstřelenou branku do sítě Barcelony • Reuters

Zadostiučinění, možná dokonce odplata. Přesně tyhle pocity pravděpodobně prožívá po sobotním souboji s Barcelonou útočník Atlétika Madrid Luis Suárez. Uruguayec slyšel v únoru 2020 chladně přes telefon od kouče Ronalda Koemana, že s ním v katalánském klubu dál nepočítá. Nyní se „pomstil“ gólem, kterým přispěl k výhře Madridských 2:0. Branku nijak bujaře neslavil, avšak jeho následné gesto telefonu u ucha jako by značilo: „Nezapomínám“.

Šest sezon střílel góly v Barceloně, po boku Lionela Messiho jich dal v každé sezoně přes dvacet. Klub přesto opouštěl bez velkých fanfár, takřka jako nechtěné zboží s prošlou spotřební dobou. To, že s ním nadále na Camp Nou nepočítají, mu chladně přes krátký telefonát oznámil současný kouč Ronald Koeman. „Co mně opravdu vadilo, že mi řekli, že jsem moc starý a už nemohu hrát fotbal na nejvyšším levelu, jaký je v klubu požadovaný. Vůbec se mi to nelíbilo,“ prohlásil s odstupem času Suárez, co si také vyslechl před koncem v Barceloně.

Jeho kroky nakonec v září 2020 vedly do Atlétika Madrid. A v sobotu se v jeho dresu dočkal své první trefy proti Barceloně. Nejprve připravil gól Thomasi Lemarovi, aby si následně role vyměnili.

Běžela 44. minuta a Joao Félix nastartoval na polovině hřiště Lemara, ten přes bránícího Gerarda Piquého adresoval pas nabíhajícímu Suárezovi a Uruguayec už tváří v tvář brankáři Marcu-Andrému ter Stegenovi věděl, kam míč umístit. Zvyšoval na 2:0, tímto výsledkem nakonec „Rojiblancos“ i zvítězili.

Ze Suárezovy strany nenásledovala žádná bujará radost a euforie. Naopak. Sepjatýma rukama se „omlouval“ za úder do sítě svého bývalého týmu. „Věděl jsem, že když dám gól, nebudu ho slavit,“ přiznal kanonýr Atlétika. Vzápětí ale naznačil přiloženou rukou k uchu, že telefonuje. Tím jako by se vrátil ke Koemanově zavolání: „Už s tebou v Barceloně nepočítáme“.

„Bylo to pro lidi, kteří mají moje telefonní číslo, ať vědí, že je pořád stejné, že jsem ho nezměnil. Dohodl jsem se na tom se svými dětmi,“ tvrdil Suárez. Že by tím nějak reagoval na kouče Barcelony, nepotvrdil.

A co reakce kouče Katalánců na Uruguaycův gól? Na tribuně, odkud musel po červené kartě v duelu s Cádizem zápas sledovat, jen nevěřícně mnul oči a čelo.

Barcelona po prohře v Lize mistrů na hřišti Benfiky ztratila druhý zápas v řadě. Zvítězila dokonce jen v jednom z posledních šesti duelů. Otázka pevnosti Koemanovy pozice v klubu je tak stále více probírána. Byť mu prezident Joan Laporta opětovně vyjádřil podporu.

„Nikdy není na zvrat příliš pozdě. Je ale důležité vyjasnit si, jakou cestou chcete jít. Se mnou jako trenérem, nebo beze mě. Nelze pracovat, nemáte-li v tomto směru jasno. Požádal jsem vedení klubu, aby objasnilo mou pozici. Je to důležité i pro atmosféru v šatně. Jsem rád, že to prezident udělal. Od vedení cítím podporu. Na druhou stranu vím, že musíme vyhrávat zápasy. Tlak je tu neustále, vždy záleží na výsledcích. Po reprezentační přestávce musíme všechny tři zápasy doma vyhrát,“ uvědomuje si nizozemský kouč „Blaugranas“.