Posily pro Barcelonu: Xavi chce hráče City a Lipska, legenda od ledna

Při vytváření sestavy si Xavi musí alespoň dočasně vyškrtat pěkných pár jmen. Chybí stálice Gerard Piqué a Sergi Roberto, šikovný mladý bek Serginho Dest, supertalenti Pedri a Ansu Fati i zkušený střelec Sergio Agüero. Bývalý kapitán klubu bude stavět na mladých objevech v čele se záložníkem Gavim, přesto chce posily.

Jako první se k týmu připojí klubová ikona Dani Alves. 38letý Brazilec se s Camp Nou rozloučil před pěti lety. Od té doby se přes Juventus a PSG vrátil do Brazílie. Coby volný hráč ale vyslyšel volání svého druhého domova v nouzi. Klub už potvrdil dohodu a Alves se hned zapojí do tréninkového procesu, hrát bude moci ale až od ledna.

A další nové tváře? Záložní řadu by mohl v lednu podle deníku Marca vyztužit španělský reprezentant Dani Olmo. Kreativní středopolař se prosadil v dresu Dinama Záhřeb, od minulé sezony patří Lipsku. V ambiciózním klubu byl minulý rok jedním z klíčových hráčů, v této sezoně ale i kvůli zranění paběrkuje. Po návratu z marodky chodí do hry na závěrečných pár minut.

Ofenzivu by měl posílit Raheem Sterling. Anglické křídlo už sedmou sezonu patří do sestavy hvězdami nabitého Manchesteru City, poslední dobou ale místo v sestavě ztrácí. V 26 by se produktivní hráč rád posunul někam, kde by se na jeho individuální kvality více sázelo. A Camp Nou, kde není kreativců nikdy dost, by pro něj mohl být ideálním místem.

Jenže problémy Barcelony za půl roku od odchodu Lionela Messiho nezmizely. Katalánci mají ohromné dluhy, svým největším hvězdám museli seškrtat mzdy, a tím pádem nemají na přestupovém trhu na rozhazování. Podle deníku Marca Barcelona doufá, že Manchester City i Lipsko přistoupí na hostování s opcí. Peníze, které by „Blaugranas“ měli zaplatit při případném odkupu v létě, by ale minimálně za Olma měly být stejně nedosažitelné.