Koeman po vyhazovu útočí na Barcu: Messi odešel a pak nákup za miliardu

Ronald Koeman nevstoupil do angažmá v Barceloně zrovna pravou nohou • Profimedia.cz

Ronald Koeman nevstoupil do angažmá v Barceloně zrovna pravou nohou • Profimedia.cz

Na vlastní kůži zažil dobu barcelonského temna. Ronald Koeman po příchodu do svého milovaného klubu jako šéf trenérské lavičky trpěl. Kvůli finančním trablům musel pustit klíčové hráče včetně Lionela Messiho, na konci loňského října po sérii špatných výsledků u týmu skončil. Nizozemský kouč po čtyřech měsících poprvé promluvil - na vedení Barcelony nenechává nitku suchou a velmi se diví, že klub najednou nakupuje drahé posily, což jemu nebylo umožněno. „Na Camp Nou mě teď nějakou dobu neuvidíte,“ vzkázal prostřednictvím nizozemského deníku AD .

Koeman v Barceloně vydržel jednu kompletní sezonu, hned zkraje druhé balil kufry. Během dramatické přestavby kádru a početné marodky tým neměl výsledky a spadl až na deváté místo tabulky. Vedení v tu chvíli bouchlo do stolu a od listopadu vládne katalánskému souboru jiný vynikající fotbalista a klubová ikona Xavi.

Na Koemanovi je znát, jak ho konec v klubu, kde jako hráč slavil triumf v Lize mistrů, stále mrzí. A v prvním rozhovoru po ukončení nepodařeného angažmá si postěžoval.

„Na naléhání klubového vedení jsem souhlasil s odchodem určitých hráčů, abych pomohl dát do pořádku finance. Jenže když vidíte, že krátce poté, co musel odejít Messi, podepíší někoho za 55 milionů eur (1,4 miliardy korun za Torrese), tak se divíte. Muselo se tam něco stát. Proč tedy Messi musel odejít?“ ptá se Koeman v rozhovoru pro nizozemský deník AD.

Jeho nástupce Xavi dostal během zimní pauzy znatelnou injekci. Koeman naráží na miliardový příchod Ferrana Torrese z Manchesteru City, klub angažoval další ofenzivní bijce Pierre-Emericka Aubameyanga z Arsenalu a Adama Traorého, svého odchovance získal na hostování s opcí z Wolverhamptonu. Naopak Koeman pracoval bez Messiho, Rakitiče, Suáreze a Griezmanna.

Posílené mužstvo pod taktovkou mladší hráčské legendy konečně šlape, Barcelona více jak měsíc v kuse neprohrála zápas. V ligové tabulce poskočila na čtvrtou příčku, v play off Evropské ligy přešla v těžkém souboji přes Neapol.

„Pedri je zpátky ve formě, Ousmane Dembélé také. Každý trenér potřebuje čas a trpělivost od vedení,“ pověděl Koeman. „Laporta mi řekl tisíckrát, že Xavi nebude jeho koučem, protože mu schází zkušenosti. Jenže já také nebyl jeho trenérem, cítil jsem to od prvních chvil, co byl zvolený do funkce prezidenta,“ ohlédl se za děním z minulého jara, kdy v Barceloně proběhly volby klubového šéfa.

„Opravdu jsem chtěl v Barceloně uspět, ale uvědomil jsem si, že Laporta se mě chtěl zbavit, protože on si nevybral. Nějakou dobu mě teď na Camp Nou neuvidíte. Pod tímhle prezidentem se nedokážu tvářit, že se nic nestalo,“ uzavřel ostrou promluvu nizozemský kouč.