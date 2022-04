Barcelona padla, Xavi zuřil: Jsme naštvaní, titulu můžeme zamávat

Po období vzestupu kousli do kyselého jablka. Hned dvakrát. Fotbalisté Barcelony po vyřazení ze čtvrtfinále Evropské ligy (doma v odvetě podlehli Frankfurtu 2:3) na Camp Nou nezvládli ani pondělní ligový zápas. Proti Cádizu, týmu bojujícímu o záchranu, to měla být brnkačka. Jenže katalánský kolos padl 0:1. „Titulu v La Lize můžeme zamávat,“ pravil vytočený kouč Xavi.

Barcelona v La Lize neprohrála od prosince 15 zápasů. Druhá polovina dubna ale mužstvo zastihla ve špatném rozpoložení. Po bolestivém vyřazení z pohárové Evropy proti Frankfurtu přišlo další bolestivé selhání.

Barcelona na Cádiz neumí, už čtyřikrát soupeře ze spodních pater La Ligy nedokázala porazit. Na Velikonoční pondělí držela míč v poměru 75:25, hosty přestřílela i mačkala u vlastního vápna. Jenže padla gólem Lucas Pereze z 48. minuty v poměru 0:1.

„Jsme naštvaní. Promeškali jsme výjimečnou příležitost odpoutat se od dalších týmů, co bojují o příčky pro Ligu mistrů (první čtyři celky v tabulce). Zároveň se udržet v boji o titul, kterému můžeme zamávat,“ hodnotil Xavi poslední vystoupení svého týmu.

Barcelona má v lize k dispozici ještě sedm zápasů, v banku zbývá 21 bodů. Na vedoucí Real, který má o jeden zápas víc, ale ztrácí propastných patnáct bodů. Tohle je náskok, jaký si zkušený celek z Madridu nejspíš nenechá vzít, byť mají všichni v paměti nedávnou suverénní výhru Barcelony v El Clásiku (4:0).

Zápasy podobné tomu proti Cádizu ale šance Barcelony vrátili do teoretické sféry. „Tohle je Barcelona, potřebujeme předvést mnohem víc. Soupeř bránil tak, jako kdyby hrál poslední zápas v životě. S tím se ale musíme vyrovnat - častěji se dostávat do vápna, což jsme trénovali,“ zlobil se Xavi.

Legendární záložník byl z výkonu svého týmu hodně rozladěný. „Hrajeme o hodně, ve hře jsou místa o Champions League. Proto jsem tak naštvaný, tým musí předvést mnohem víc,“ zopakoval.

Jeho svěřenci na stadionu Camp Nou selhali podruhé během čtyř dnů. Ve čtvrteční odvetě čtvrtfinále Evropské ligy doma překvapivě podlehli 2:3 Eintrachtu Frankfurt a v součtu s úvodní remízou 1:1 vypadli. „Byl to opravdu špatný týden. Musíme situaci obrátit k lepšímu, co nejrychleji to půjde,“ podotkl.

Barcelonští prohráli teprve druhé ligové utkání od Xaviho listopadového nástupu. „Nejsme ve špatné situaci. Od listopadu jsme udělali pokrok, ale musíme se dál zlepšovat. Potřebujeme přidat, abychom mohli bojovat o trofeje. Ve čtvrtek nás čeká další finále proti Realu Sociedad,“ dodal španělský mistr světa a Evropy.