Ancelotti při oslavách bavil Madrid: slzy, tanec s Brazilci a zpěv

Za starých časů by si Carlo Ancelotti v sobotu odpoledne zapálil cigaretu a s cynickým pohledem sledoval dění kolem sebe. Hráči křepčili s poháry, oslavovali a italský klasik si pobrukoval. Ale doba se mění. Na lavičce už si dnes nezapálí, raději žvýká a v sobotu se trenér Realu Madrid dokonce neubránil slzám. Jako první v historii ovládl všech pět elitních soutěží.

Před sedmi lety touto dobou mu nebylo dvakrát do zpěvu. Real Madrid zakončil sezonu bez zisku jediné trofeje. A fatální neúspěch nesl podpis Carla Ancelottiho. I proto prezident Florentino Pérez zasáhl a kouče rok před koncem smlouvy i přes velkou oblibu v kabině u největších hvězd propustil.

Když se o pár týdnů později novináři italského trenéra zeptali, zda když se v budoucnu madridský kolos znovu ozve, ještě ani nestihli doříct otázku a už přilétla odpověď: „Ano!“.

Jako by Ancelottiho žralo, že nedosáhl na španělský titul. Měl to v hlavě. A umínil si, že než odejde do penze, udělá vše proto, aby se vzepřel osudu. Tehdy se Real Madrid rozešel s Carlem Ancelottim, ale Carlo Ancelotti se nerozešel s Realem Madrid.

„Ale zřejmě další nabídku už nečekal,“ usmál se Florentino Pérez při sobotních oslavách. „Ale jakmile jsem mu zavolal, okamžitě pronesl, že už běží,“ popsal zákulisí loňských jednáních, kdy Ancelotti opustil Everton a vydal se znovu do Madridu.

Na misi, která měla jasný cíl: ovládnout La Ligu. Získat titul v páté elitní soutěži. Když to šlo s AC Milán, Chelsea, PSG a Bayernem, musí to vyjít i s Realem.

Přitom klub nebyl v lehké situaci: odešli kapitán Sergio Ramos a druhý stoper Raphael Varane. Ancelotti musel kvapně složit novou osu týmu. Na pomoc si vzal dva klíčové spolupracovníky: kondičního trenéra Antonia Píntuse, jenž mu pomohl získat jubilejní 10. triumf v Champions League v roce 2014. A do role asistenta obsadil syna Davideho, aby se začal učit řemeslu.

A „bílý balet“ od prvního kola nasadil vskutku mistrovské tempo, které se horko těžko dohánělo. Kromě jediného hracího týdnestrávil celou sezonu na prvním místě. Zisk trofeje si Ancelottiho družina zajistila už čtyři kol před koncem, což se takhle brzy naposledy povedlo v sezoně 1988/89.

V sobotu se ale vše točilo především kolem italského klasika. Vyhrát top pět evropských lig se nepoštěstilo zatím žádnému trenérovi. José Mourinho nikdy nepůsobil v bundeslize či Ligue 1, Pep Guardiola zase ve svém CV nemá štaci v Serii A či Ligue 1.

„Mnoho lidí pochybovalo, když jsem Carla opět angažoval. Nevěřili mu, ale já ano,“ líčil Pérez. „Vždycky mi říkal, že trénovat Real je jednoduché, protože hráči tu jsou zároveň fanoušky klubu. A to je důležité.“

Sám Ancelotti byl naměkko. Televizní kamery odhalily, jak mu krátce po skončení zápasu ukáply slzy dojetí. „Mám z toho ohromnou radost. Moje kariéra je dlouhá, ale dokázat něco takového… Jsem pyšný,“ soukal ze sebe rodák z Reggiola. „Mám v sobě energii na další tituly, rozhodně nehodlám končit,“ smál se.

Že si umí získat kabinu na svoji stranu, ilustrovaly i záběry z mistrovských oslav. Ještě na stadionu Santiaga Benabéa jej tým několikrát vyhodil do vzduchu. Při cestě autobusem s otevřenou střechou na ikonické náměstí Plaza de Cibeles, kde Real slaví velké trofeje, zase „Carletto“ tančil s Brazilci Éderem Militaem a Viníciem Júniorem.

Když poté dostal do rukou mikrofon, aby rozvášnil davy fanoušků, neměl s tím žádný problém a okamžitě začal zpívat hymnu. Do toho masa lidí spustila: „A teď na City!“ Ancelotti neměl žádný problém a přidal se také. „Možné je všechno,“ usmál se před středeční odvetou semifinále Ligy mistrů.

Čtyři tituly v Champions League ještě žádný trenér v historii nedokázal vyhrát. Ale povídejte to muži, jenž ušatý pohár polaskal během kariéry již třikrát…