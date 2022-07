Kouč Bayernu nechápe Barcu: Nemá žádné peníze, ale stejně nakupuje...

Robert Lewandowski míří z Bayernu Mnichov do Barcelony • ČTK / Sven Hoppe

Robert Lewandowski míří z Bayernu Mnichov do Barcelony • ČTK / Sven Hoppe

Julian Nagelsmann nechápe, jak to Barcelona s příchody nových hráčů dělá... • koláž iSport.cz

Už je to definitivní, Robert Lewandowski bude od nové sezony sázet góly za Barcelonu. Polský střelec úspěšně prošel zdravotní prohlídkou, na Camp Nou podepíše čtyřletou smlouvu. A Bayern za svou hvězdu dostane 50 milionů eur (cca 1,2 miliardy korun). Vysoká částka budí ve fotbalovém světě rozpaky, protože jak je známo, ekonomická situace Barcelony není ideální… „Jediný klub na světě, který nemá žádné peníze, ale stejně si koupí každého, koho chce,“ rýpl si trenér mnichovského giganta Julian Nagelsmann.

Jednání se táhla několik týdnů, spekulace přibývaly. A teď už je vše jasné. Lewandowski se v neděli připojil k Barceloně na turné v Miami, v úterý večer katalánský velkoklub zveřejnil i dohodu o čtyřletém kontraktu.

Třiatřicetiletý útočník dával od konce minulé sezony jasně najevo, že chce z Bayernu po osmi letech pryč. Že si chce vyzkoušet novou výzvu. Pokračovat dál v Německu? O tom už nemohl ani slyšet.

„Jsem moc rád, že jsem konečně tady. Poslední dny byly hodně dlouhé, ale teď už je dohoda na světě a já se můžu soustředit na další kapitolu mého života,“ oddechl si Lewandowski po podpisu smlouvy.

Mnozí zahraniční experti si přitom dlouho mysleli, že mužstvo trenéra Xaviho nemá příliš velkou šanci, aby získalo forvarda, který za dlouhé roky v bundeslize překonal skoro všechny myslitelné rekordy. Barcelona má výrazné dluhy, loni v létě byly vyčísleny na částku přesahující 30 miliard korun. Zdaleka není v kondici jako ještě před pár lety, klub teď musel fungovat v omezenějších podmínkách.

Před sezonou se ovšem povedlo některé potřebné prostředky získat, a tak si mohla plácnout s Lewandowským. Třeba trenér Bayernu Julian Nagelsmann to ovšem moc nechápe.

„Barcelona je jediný klub na světě, který nemá žádné peníze, ale přesto si koupí všechny hráče, které chce. Nevím, jak to dělají. Je to trochu divné, šílené,“ reagoval na otázku ohledně odchodu své největší hvězdy.

Stále se předpokládá, že Barca se bude muset ještě některých hráčů zbavit, aby rozpočtu trochu ulevila. A zároveň splnila finanční pravidla La Ligy. Řešila se hlavně budoucnost Frenkieho de Jonga, o kterého hodně stojí Manchester United.

V úterý Barcelona sehrála první ze čtyř přípravných utkání na turné v USA. Inter Miami porazila jasně 6:0, Lewandowski zatím vše sledoval jen z tribuny. V sestavě se však objevily další tří letní posily – stoper Andreas Christensen (příchod z Chelsea), záložník Franck Kessie (AC Milán) a křídelník Raphinha (Leeds).

Další zámořský program? Střety s Realem Madrid, Juventusem a New Yorkem Red Bulls. A v akci už by mohla být i nová hlavní tvář. „Jsem tu, abych Barcu pomohl vrátit zpátky na vrchol a vyhrál tolik titulů, kolik jen půjde,“ vyznal se Lewandowski. Podaří se mu to?