Platy Barcelony? Děsivé sumy. Laporta vsadil na jednu kartu. Když prohraje…

Vesele nakupuje. A nikdo neví za co. Podepisuje nové hráče, které ani nemůže registrovat. Počínání Barcelony je jednou velkou záhadou. Pohled do účetnictví španělského giganta připomíná propast hlubší než Mariánský přikop. Dluh Blaugranas činí astronomických 28,9 miliardy korun! Není se čemu divit, když se podíváte na platy fotbalistů, jež prosákly ven. A pak proč se chce, vlastně musí, zbavit Frenkieho de Jonga, jemuž na účet posílá týdně 560 tisíc eur (13,8 milionů korun). Na to ale přijde prezident klubu Joan Laporta a prohlásí: „Naše ekonomika se opět nachází v dobré kondici.“ Vážně?