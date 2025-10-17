Hradec řeší rozpad obrany, čtyři hráči mimo. Horejš: Spáčil rozjížděl 90 % akcí
Černobílí si v minulé sezoně došli pro sedmé místo. Průnik do elitní šestky byl nedaleko. Jenže… V tu dobu Hradci Králové jasně fungovala defenziva, za níž stál (a stojí) obletovaný Adam Zadražil. Nyní je to jinak, průměr inkasovaných gólů nabobtnal, navíc obrannou formaci ničí zranění opor.
Třikrát tři je devět. Pěkné číslo, fotbalově klasické, protože jej na dresu nosí vyhlášení střelci, ale také cifra, která musí strašit Davida Horejše, trenéra Hradce Králové.
Votroci mají za sebou, co se týče defenzivy, sérii hrůzy. Nejprve padli v lize doma s Libercem, třikrát inkasovali. Pak tedy v poslední minutě prodloužení zlomili penaltovým gólem Vladimíra Daridy v poháru třetiligový Třinec, ale opět jim soupeř nasázel tři branky. Před reprezentační pauzou sice nakonec urvali v Plzni bod za remízu, vyrovnali v nastavení, jenže znovu byl Adam Zadražil pokořen třikrát.
Celkově to značí devět zásahů protivníků v posledních třech střetech. Přitom v minulé sezoně drželi černobílí průměr inkasovaných zásahů pod číslem jedna, aktuálně je na hodnotě 1,73.
Čerstvé zranění slovenské akvizice
„Myslím, že to byl pro diváky velmi atraktivní zápas,“ vykládal po duelu na stadionu Viktorie zkušený forvard Ondřej Mihálik. „Bod určitě bereme, ale zároveň se musíme poučit z chyb, které opakujeme,“ nabádal.
V Plzni to byla například mírně zbytečná červená karta, již viděl kapitán Tomáš Petrášek. Za jeho rok a kus trvající angažmá v Hradci šlo už o třetí vyloučení, tady se navíc druhé žluté mohl vyhnout.
„Soupeřům zbytečně nabízíme šance – ať už v podobě červené karty nebo lehkovážnosti na konci poločasu. Chceme vycházet z pevné defenzivy, aby se do nás soupeři těžko dostávali, a abychom byli nepříjemní,“ lamentoval Mihálik.
Chyby však nejsou to nejhorší, Hradci se defenziva rozpadá i personálně. Už se zdálo, že Horejš vyřešil odchody levého stopera Karla Spáčila a pravého wingbeka Jakuba Klímy. „Karel rozjížděl devadesát procent akcí,“ popisoval trenér přínos plzeňské posily.
Za dvojici postupně naskočil dlouho odsunutý František Čech, jenž hrával na levé straně defenzivní trojky pod Miroslavem Koubkem, a také posila z Olomouce Juraj Chvátal, který se uvedl dobrým výkonem při svalení Sparty. Ti dva doplnili základní stopery Petráška s Filipem Čihákem a levého wingbeka Daniela Horáka.
Jenže potíže jsou zpět - a to velmi výrazné.
Zdravotní karta hradeckého kádru, co se týče obranných hráčů, je jak ze seriálu M.A.S.H. Kapitán Petr Kodeš (alternativa na levého stopera) je stále v rekonvalescenci po operaci kolena. Čihák má zlomenou lícní kost po ostrém zákroku při utkání v Třinci. Petrášek je out kvůli trestu za vyloučení, současně však řeší potíže v třísle. Proto celý minulý týden dojížděl do Poznaně na procedury.
Další velmi čerstvou ranou je Chvátalova ztráta. Zkušený Slovák po příchodu na východ Čech zvládl pět startů v základu, jenže další jen tak nepřidá. V Plzni byl střídán po necelé hodině, diagnóza zní problém s meniskem a přetržený vaz v koleni. Průšvih!
O víkendu, kdy se Hradec představí na Baníku, tak podle všeho vzadu nastoupí trio Jakub Uhrinčať, jeho jmenovec Elbl a Čech. Z třetího z nich se tak najednou stává lídr.
Hradecká obrana
Sezona
Statistika
Hodnota
2024/25
Zápasy
34
Inkasované góly / na zápas
32 / 0,94
Střely proti Hradci na zápas / na bránu
13,18 / 30,8 %
xG proti Hradci na zápas
1,47
Fauly / na zápas
375 / 11,03
Červené karty / na zápas
6 / 0,18
Žluté karty / na zápas
62 / 1,82
2025/26
Zápasy
11
Inkasované góly / na zápas
19 / 1,73
Střely proti Hradci na zápas / na bránu
15,91 / 35,4 %
xG proti Hradci na zápas
1,83
Fauly / na zápas
145 / 13,18
Červené karty / na zápas
4 / 0,36
Žluté karty / na zápas
24 / 2,18
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Sparta
|11
|8
|2
|1
|23:11
|26
|2
Slavia
|11
|7
|4
|0
|22:8
|25
|3
Jablonec
|11
|7
|3
|1
|16:8
|24
|4
Olomouc
|11
|5
|3
|3
|9:6
|18
|5
Zlín
|11
|5
|3
|3
|14:12
|18
|6
Plzeň
|11
|4
|4
|3
|20:13
|16
|7
Liberec
|11
|4
|4
|3
|15:13
|16
|8
Karviná
|11
|5
|0
|6
|17:16
|15
|9
Bohemians
|10
|4
|3
|3
|9:10
|15
|10
Hr. Králové
|11
|3
|4
|4
|17:19
|13
|11
Baník
|11
|2
|4
|5
|8:13
|10
|12
Teplice
|11
|2
|3
|6
|12:18
|9
|13
Ml. Boleslav
|10
|2
|3
|5
|15:24
|9
|14
Slovácko
|11
|1
|4
|6
|6:13
|7
|15
Dukla
|11
|1
|4
|6
|8:17
|7
|16
Pardubice
|11
|1
|4
|6
|11:21
|7
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu