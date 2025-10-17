Předplatné

Hradec řeší rozpad obrany, čtyři hráči mimo. Horejš: Spáčil rozjížděl 90 % akcí

Video placeholder
Gangster Van Buren, párty v muzeu a secesní vzory: příběh báječných videí Hradce Králové • Zdroj: isportTV
Hradecký záložník Václav Pilař se prosadil na hřišti svého bývalého klubu
Ani Vladimír Darida s Tomášem Petráškem nedokázali zabránit plzeňskému vyrovnání na 1:1
Plzeňský obránce Jan Paluska se snaží pláchnout Vladimíru Daridovi z Hradce Králové
Fotbalisté Hradce Králové se radují z úvodní branky utkání v Plzni, prosadil se Ondřej Mihálik
Hlavičkový souboj mezi plzeňským obráncem Václavem Jemelkou a Vladimírem Daridou z Hradce Králové
Hradečtí fotbalisté se na hřišti Plzně překvapivě ujali ve 13. minutě vedení
13
Fotogalerie
Jiří Fejgl
Chance Liga
Začít diskusi (0)

Černobílí si v minulé sezoně došli pro sedmé místo. Průnik do elitní šestky byl nedaleko. Jenže… V tu dobu Hradci Králové jasně fungovala defenziva, za níž stál (a stojí) obletovaný Adam Zadražil. Nyní je to jinak, průměr inkasovaných gólů nabobtnal, navíc obrannou formaci ničí zranění opor.

Třikrát tři je devět. Pěkné číslo, fotbalově klasické, protože jej na dresu nosí vyhlášení střelci, ale také cifra, která musí strašit Davida Horejše, trenéra Hradce Králové.

Votroci mají za sebou, co se týče defenzivy, sérii hrůzy. Nejprve padli v lize doma s Libercem, třikrát inkasovali. Pak tedy v poslední minutě prodloužení zlomili penaltovým gólem Vladimíra Daridy v poháru třetiligový Třinec, ale opět jim soupeř nasázel tři branky. Před reprezentační pauzou sice nakonec urvali v Plzni bod za remízu, vyrovnali v nastavení, jenže znovu byl Adam Zadražil pokořen třikrát.

Celkově to značí devět zásahů protivníků v posledních třech střetech. Přitom v minulé sezoně drželi černobílí průměr inkasovaných zásahů pod číslem jedna, aktuálně je na hodnotě 1,73.

Čerstvé zranění slovenské akvizice

„Myslím, že to byl pro diváky velmi atraktivní zápas,“ vykládal po duelu na stadionu Viktorie zkušený forvard Ondřej Mihálik. „Bod určitě bereme, ale zároveň se musíme poučit z chyb, které opakujeme,“ nabádal.

V Plzni to byla například mírně zbytečná červená karta, již viděl kapitán Tomáš Petrášek. Za jeho rok a kus trvající angažmá v Hradci šlo už o třetí vyloučení, tady se navíc druhé žluté mohl vyhnout.

„Soupeřům zbytečně nabízíme šance – ať už v podobě červené karty nebo lehkovážnosti na konci poločasu. Chceme vycházet z pevné defenzivy, aby se do nás soupeři těžko dostávali, a abychom byli nepříjemní,“ lamentoval Mihálik.

Chyby však nejsou to nejhorší, Hradci se defenziva rozpadá i personálně. Už se zdálo, že Horejš vyřešil odchody levého stopera Karla Spáčila a pravého wingbeka Jakuba Klímy. „Karel rozjížděl devadesát procent akcí,“ popisoval trenér přínos plzeňské posily.

Za dvojici postupně naskočil dlouho odsunutý František Čech, jenž hrával na levé straně defenzivní trojky pod Miroslavem Koubkem, a také posila z Olomouce Juraj Chvátal, který se uvedl dobrým výkonem při svalení Sparty. Ti dva doplnili základní stopery Petráška s Filipem Čihákem a levého wingbeka Daniela Horáka.

Jenže potíže jsou zpět - a to velmi výrazné.

Zdravotní karta hradeckého kádru, co se týče obranných hráčů, je jak ze seriálu M.A.S.H. Kapitán Petr Kodeš (alternativa na levého stopera) je stále v rekonvalescenci po operaci kolena. Čihák má zlomenou lícní kost po ostrém zákroku při utkání v Třinci. Petrášek je out kvůli trestu za vyloučení, současně však řeší potíže v třísle. Proto celý minulý týden dojížděl do Poznaně na procedury.

Další velmi čerstvou ranou je Chvátalova ztráta. Zkušený Slovák po příchodu na východ Čech zvládl pět startů v základu, jenže další jen tak nepřidá. V Plzni byl střídán po necelé hodině, diagnóza zní problém s meniskem a přetržený vaz v koleni. Průšvih!

O víkendu, kdy se Hradec představí na Baníku, tak podle všeho vzadu nastoupí trio Jakub Uhrinčať, jeho jmenovec Elbl a Čech. Z třetího z nich se tak najednou stává lídr.

Hradecká obrana

Sezona

Statistika

Hodnota

2024/25

Zápasy

34

Inkasované góly / na zápas

32 / 0,94

Střely proti Hradci na zápas / na bránu

13,18 / 30,8 %

xG proti Hradci na zápas

1,47

Fauly / na zápas

375 / 11,03

Červené karty / na zápas

6 / 0,18

Žluté karty / na zápas

62 / 1,82

2025/26

Zápasy

11

Inkasované góly / na zápas

19 / 1,73

Střely proti Hradci na zápas / na bránu

15,91 / 35,4 %

xG proti Hradci na zápas

1,83

Fauly / na zápas

145 / 13,18

Červené karty / na zápas

4 / 0,36

Žluté karty / na zápas

24 / 2,18

#TýmZVRPSkóreB
1Sparta1182123:1126
2Slavia1174022:825
3Jablonec1173116:824
4Olomouc115339:618
5Zlín1153314:1218
6Plzeň1144320:1316
7Liberec1144315:1316
8Karviná1150617:1615
9Bohemians104339:1015
10Hr. Králové1134417:1913
11Baník112458:1310
12Teplice1123612:189
13Ml. Boleslav1023515:249
14Slovácko111466:137
15Dukla111468:177
16Pardubice1114611:217
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Začít diskuzi

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

iSport FantasySestřihy zápasůVIDEO momenty

Stránky klubů: Viktoria Plzeň * Slavia Praha * Sparta Praha * Bohemians 1905

Fotbal dnes * Liga mistrů * Evropská liga * Konferenční liga

Doporučujeme

Články z jiných titulů